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新配方K他命！三兄弟藏深坑透天厝製毒　成品可供50萬人吸食

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記者張君豪／台北報導

刑事局21日宣布破獲國內第一起以新原料製作K他命的製毒工廠，警方監控3個月，19日在新北市深坑區一棟透天厝起獲K他命成品近24公斤、半成品79公斤，並查扣製毒原料868公斤，並查扣製毒實驗室器材一批，估計這些毒品倘若流入市面將可供應50萬人次吸食，市價超過2千萬元。刑事局指出，歹徒繞過台灣政府列管的製作K毒原料鹽酸羥亞胺，利用新製程合成K他命，所幸這批毒品遭警方及時攔獲。上午行政院長蘇貞昌到刑事局慰勉本案有功人員。

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人21日上午到刑事局慰勉緝毒有功人員，警方首度查獲新興製程製作K他命。（圖／記者張君豪攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人21日上午到刑事局慰勉緝毒有功人員。（圖／記者張君豪攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人21日上午到刑事局慰勉緝毒有功人員，警方首度查獲新興製程製作K他命。（圖／記者張君豪攝）

▲警訊後移送主持製毒工廠徐姓三兄弟等相關涉案人（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊18年底接獲線報，掌握北部地區K他命主要來源係出自於同一集團，警方鎖定家住基隆市徐姓三兄弟為該K他命集團核心人物，警方報請臺灣基隆地方檢察署業股蕭擁溱檢察官指揮偵辦，並與新北市政府警察局等單位共組專案小組。

警方歷經三個多月，才鎖定該徐嫌等人於新北市深坑區據點，監控期間徐嫌等人曾載運大批空運貨物、他們利用深夜前往新北市平溪區偏僻山區儲藏，警方根據上述跡研判三兄弟從事製毒工作。警方監控等到發現徐姓三兄弟開始出貨交易毒品，確認徐嫌等人成功製毒。

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人21日上午到刑事局慰勉緝毒有功人員，警方首度查獲新興製程製作K他命。（圖／記者張君豪攝）

▲警方首度查獲新興製程製作K他命工廠，隱身在新北市深坑區透天厝中。（圖／記者張君豪攝）

於1月19日17時許兵分多路執行查緝，將徐姓三兄弟及另名戴姓共犯4人逮捕並執行搜索，於上記時地查扣毒品K他命成品23.634公斤、半成品79.341公斤、製毒原料868公斤及近1000公斤製毒用之關鍵溶劑、大批製毒器具及現金新台幣152萬元；其中徐姓三人為親兄弟，為台灣治安史上第一件三兄弟同涉製毒工廠案例。

警方指出，四名犯嫌有毒品前科，而且還有竹聯幫背景，但均無化工專業，卻熟知製毒專業技術與流程管理，他們的製毒透天厝依樓層劃分為5樓製毒作業區、4樓純化結晶區、3樓成品分裝區及2樓原料囤積區，顯見幕後有製毒師傅專業指導與資金提供，警方研判幕後應有幫派金主和專業製毒師涉入，目前正循線深入追查。

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關鍵字：新配方,K他命,三兄弟,深坑

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