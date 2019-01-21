影／越南人蛇集團主嫌喊話「1次跌倒，吸取經驗」　專案小組笑了

突發中心／台北報導

越南觀光團2018年12月申請「觀宏專案」免簽來台觀光團，卻發生全團脫逃案件。移民署專案小組調查發現，越南當地主嫌曾以「一次跌倒，吸取經驗，養好精神，展望未來！」等語，對已被查獲的梅嫌精神喊話，令人啼笑皆非。

▲越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

移民署指出，在台具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌等人，結合越南當地人蛇集團，在台、越兩地裡應外合，以越南旅行社為掩護，代為申請台灣簽證，招攬越南人士假藉觀光名義來台，而其中有不少人淪為性剝削的人口販運被害人。

▲全台出動眾多警力全力偵辦此案。（圖／龜山警分局提供）

如今梅嫌被捕，本案在偵辦過程中，更意外發現越南主嫌在事發後，還曾撥打越洋電話對梅嫌精神喊話，稱「一次跌倒，吸取經驗，養好精神，展望未來！」讓偵辦此案的專案小組啼笑皆非。此話一出，南區事務大隊謝文忠大隊長也對夜以繼日投入此專案的辛勞同仁喊話，要讓該集團「一次跌倒，沒有未來！」

本案爆發後，全台出動眾多警力偵辦，希望能過專業的偵查，迅速追查出幕後跨國人蛇集團，並且順利偵破此案。對此，移民署署長邱豐光呼籲，尚未到案的脫團旅客能儘速投案，才能早日返回越南與家人團聚，繼續藏匿只會讓自己陷入更為不利的處境，回家的路，才是最好的旅途。

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