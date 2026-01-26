　
社會 社會焦點 保障人權

館長遭控霸凌　害賓士哥輕生

館長陳之漢公布無辜的陳姓裝潢包商（紅衣者）前科、個資，並透過直播霸凌，害對方輕生。（翻攝館長惡名昭彰YT）

▲館長陳之漢公布無辜的陳姓裝潢包商（紅衣者）前科、個資，並透過直播霸凌，害對方輕生。（翻攝館長惡名昭彰YT）

【編按：目前尚未取得館長回應】

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌。本刊調查，館長自己才是霸凌慣犯，甚至害1名無辜的裝潢包商輕生。死者3年多前承包成吉思汗健身俱樂部三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛。

這名死者是綽號「賓士哥」的陳姓男子，2024年9月23日上午，時年43歲的他先以球棒砸毀玻璃大門，接著又開賓士車衝撞。陳男被捕時供稱，因為不滿館長2年前在直播中公開他的前科，害他丟了工作，才會如此報復。

原來，館長當年直播時公布陳男的個資、前科，宣稱陳是三重館員工，前科累累，曾因持有霰彈槍及毒品被捕，上過新聞。館長還故意說：「我是因為擔心會員安危，才公布資料，目的是提醒會員注意、小心，沒有必要惹這個人！」

館長此舉害陳男丟了許多工作，每月損失超過20萬元。直播結束後，陳男原本平靜的生活，有了天翻地覆的變化，不僅遭館長支持者集體出征，館長也開直播誣指陳男耍流氓。

館長公布陳男的前科，還誣指他是成吉思汗健身俱樂部三重館的員工。（翻攝館長惡名昭彰YT）

▲館長公布陳男的前科，還誣指他是成吉思汗健身俱樂部三重館的員工。（翻攝館長惡名昭彰YT）

陳男後來找上李慶元居中協調，表示願意在館長直播時道歉，也請館長幫忙澄清他並非黑道，早已洗心革面。李告知館長，館長卻無情拒絕，讓陳男萬念俱灰。最終陳男因龐大壓力走投無路，在同年12月結束生命。

李慶元表示，聽說陳男輕生3次，前2次靠手機定位，在警察及朋友幫忙下及時救回來，但第3次他把手機關機後輕生，死意甚堅。痛批館長害死更生人，事後裝傻、裝無辜，令人不齒！

陳男因館長霸凌身心俱疲，前年底結束自己的生命。（翻攝臉書）

▲陳男因館長霸凌身心俱疲，前年底結束自己的生命。（翻攝臉書）

李慶元說，館長之所以這麼囂張，是因為自認有大量粉絲挺他、看他直播，但他過度自我膨脹、引導輿論，還背棄台灣，為了賺紅錢，無恥舔中，甚至視人命如無物，網友每看1次他的直播，就是為他的邪惡增添1份力量、成為幫凶，呼籲大眾拒看館長的直播。

綽號「大師兄」的李慶元首度接受媒體專訪，控訴館長霸凌害死人。（劉文淵攝）

▲綽號「大師兄」的李慶元首度接受媒體專訪，控訴館長霸凌害死人。（劉文淵攝）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


館長霸凌害輕生1／更生人洗心革面卻遭誣陷　館長煽動粉絲出征引網暴
館長霸凌害輕生2／重新做人不敵肉搜刨黑底　館長直播蹭流量斷他生路

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死
探11℃！　最冷時間曝
快訊／直擊SJ清晨飛離台　親切揮手
霍諾德攀101幕後推手曝光　靠「奧斯卡得主」親自上陣掌鏡
霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌
溼答答！　下波挑戰強烈冷氣團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

甜甜圈店禁12歲↓ ！店家稱「我們不厭童」網打臉

甜甜圈店禁12歲↓ ！店家稱「我們不厭童」網打臉

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

