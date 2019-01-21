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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【慟！兒虐】重點不在加重刑責，檢察官可用殺人罪起訴

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▲女童，女孩，女童示意圖，性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／CFP）

▲虐童致死只能用既有的傷害致死罪、重傷害致死罪，或尚未修法通過的虐童致死罪來處罰？檢察官可視情況用殺人罪來起訴。（圖／視覺中國CFP）

根據新聞報導，近期虐童事件頻頻躍上新聞版面，兒福聯盟呼籲立法院應該儘速修改刑法，加重虐童的刑責，以及司法判決應該優先考量兒童人權，並建立新生兒關懷支持機制。兒福聯盟認為，目前刑責即便加重後仍過低，不符合社會期待，立法院應該要修法調高。再者，司法對於「凌虐」、「故意致死」等見解，和社會大眾的想法有落差，導致人民對司法不信任，進而只能尋求私刑正義。

每次一有虐童事件，便會引發社會不小的迴響。許多人一再呼籲政府應該要重視這個問題，並且積極修法，加重虐童、虐待兒童致死等罪的刑責。其實，政府已經在修法了。

根據行政院的資料，行政院已於2018年7月完成刑法修法草案，其中也修改了刑法第286條，除了第1項追加了6個月的刑度下限外，也增訂了第3、4項處罰凌虐幼童致死、致重傷的行為，且最重可以判處無期徒刑。而在2018年底，立法院也有委員提出數個版本，提案內容、罪責都差不多，但到目前為止，多數草案都只完成一讀，並未正式三讀通過。

檢察官可依情況勇於用殺人罪起訴

但是，虐童致死真的只能用既有的傷害致死罪、重傷害致死罪，或尚未修法通過的虐童致死罪來處罰嗎？事實上，用殺人罪來處罰也是有可能的。檢察官可視情況考慮用殺人罪起訴，法官也一樣，應視情況判決論以殺人罪。

為什麼可以用殺人罪處罰呢？首先，刑法第271條第1項規定，殺「人」者，可以處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。而刑法的「人」，指的是法律上的「自然人」，只要一出生就算是人，因此殺害小孩也可以用殺人罪處罰。

其次，刑法的故意類型，除了「直接故意」外，還有所謂的「未必故意」，指的是「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論」。也就是說，只要行為人行為時已經可以預見自己的行為會導致某個犯罪結果，而這個結果並不違背其本意的話，就可以說他有「未必故意」。

綜合上面的說法，大家都知道小嬰兒、幼童的身體結構尚未發育完全，毆打嬰兒嚴重的話可能會導致嬰兒死亡，因此在某些虐待行為中，虐待小嬰兒、幼童的行為人，在虐待他們的當時，應該已經可以預見到會有可能造成小嬰兒、幼童死亡的結果。然而，雖然他們已經知道有可能發生這樣的結果，卻還是執意虐待，可以想見就算出現了死亡結果，也不違背行為人的本意。結論上來說，由於行為人已經可以預見嬰兒、幼童死亡的可能性，而這樣的結果又不違背行為人的本意，因此可以說行為人具有殺人的「未必故意」。

近期，人們對於法院、檢察官常以傷害致死罪、重傷害致死等罪處罰虐童案被告的見解不服，也因此對司法產生不信任，並希望能加重刑罰。但是加重刑罰是不是一定會達到效果，也是許多人懷疑的問題。但當然還是要依照各個案件的情況而區分不同的責任，而非皆以殺人罪起訴，例如拉去撞牆跟打屁股就要做不同的處理。

虐童案最佳的避免方法，是要建立起完善的通報網路、救助資源等等，但卻緩不濟急。因此在這之前，或許可以考慮從司法機關改變見解做起，以顯現政府對於遏止家庭暴力、保護兒童安全的決心。（本文轉載自法操FOLLAW

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關鍵字：法律,司改人權,給說法,法操,虐童,殺人罪,兒少法,家暴,社工

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