懷孕36週婦人騎車撞路緣慘摔！路人嚇壞急報案　驚險畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區行義路與泉源路口今（26）日發生機車自摔事故，33歲陳姓女子騎車自撞路緣摔車，四肢擦挫傷送醫治療，幸無大礙。目擊者發現她腹部隆起，經查為懷孕36週，現場一度緊張。警方表示，陳女酒測值為0，車、駕籍正常，肇事原因仍待釐清，並呼籲用路人行經路口減速慢行。

▲北市陳姓女子騎車自撞路緣倒地，路人上前查看時才驚覺她已懷孕，所幸送醫後並無大礙。（圖／讀者提供）

事故發生於26日上午11時47分許，陳女沿行義路由北往南行駛，行經泉源路口時不慎發生自撞事故，警方獲報後立即派員到場處理，並通知救護人員將傷者送醫治療。經檢測，陳女酒測值為0，車輛與駕駛資格均正常，詳細肇事原因仍待釐清。

警方指出，陳女在事故中四肢有擦挫傷，意識清楚，送醫治療後並無大礙，相關交通事故責任仍由警方進一步調查釐清。

現場目擊者表示，事故發生後發現女騎士腹部明顯隆起，才知道她已懷孕約36週，當下相當擔心母子安危，所幸救護人員到場後確認傷勢並不嚴重，孕婦也能自行應答。

北投分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行、注意車前狀況，並保持適當安全距離，特別是騎乘機車或孕婦等高風險族群，更應提高警覺，以維護自身與其他用路人的行車安全。