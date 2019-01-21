影／越南落跑客「想入台先拍露點照」　人蛇集團還備15款雙語菜單

▲梅嫌手機內行程表及謀取暴利炫耀圖。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

突發中心／台北報導

政府為帶動東南亞旅客來台觀光推出「觀宏專案」，卻爆發史上最大的脫團事件。移民署成立專案小組調查，破獲該團上游人蛇集團，還發現部分被招募女子入境前就被要求自拍露點照片、影片上傳，到台灣從事賣淫行為，該集團甚至提供15款中越雙語情色菜單供賣淫女子參考，再則從中抽佣賺取暴利，甚至有被害人賣淫所得全遭剋扣，手段相當惡劣。

移民署發現在台具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌等人，結合越南當地人蛇集團，在台、越兩地裡應外合，以越南旅行社為掩護，在網路聲稱可代辦觀光簽證，招攬越南人士以每人美金1000元至3000元為代價，假藉觀光名義來台尋親及工作，其中不乏有人因而債台高築或變賣鄉下土地，甚至有人為求養育子女，不幸淪為性剝削的人口販運被害人。

▲脫團旅客從事賣淫交易方式及金額。

專案小組進一步調查發現，人蛇集團成員以東南亞迅速竄紅的通訊軟體「ZALO」招募並仲介數名越南籍女子來台，部分被招募女子入境前就被要求自拍露點照片、影片上傳，由仲介製作成廣告，並告知來台可立即開工，從事賣淫行為。

▲脫團旅客在越南以通訊軟體與台灣「雞頭」接洽內容，人蛇集團還要求女子自拍露點照片。

另外，該集團甚至提供15款中越雙語情色菜單供賣淫女子參考，依不同服務項目，每次交易以1800元至3500元不等的價碼收費，人蛇集團則從中抽佣賺取暴利，甚至有被害人賣淫所得全遭剋扣。

其實「觀宏專案」是東南亞優質團旅客簽證便捷措施，為了促進印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團來台，自2015年11月1日起實施，試辦至2019年12月31日止，透過參加交通部觀光局指定的當地國旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台，原則發給單次入境、停留期限最長14天的停留簽證，但參加飛航郵輪團體旅遊者，則核發多次入境、停留期限最長14天停留簽證。

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