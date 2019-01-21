影／「撞死人不用負責嗎？」女騎士車禍喪命　家屬撒冥紙抗議

記者唐詠絮／彰化報導

28歲的陳女107年12月中旬騎機車行經大城鄉，與無照駕駛的林男發生擦撞倒地後傷重不治，陳女家屬不滿林男至今仍不願出面與家屬和解，連出殯也沒有到場，20日中午10餘人跑到林男位在二林的老家灑冥紙抗議。

▲彰化大城鄉死亡車禍，死亡家屬不滿肇事者，到場撒冥紙抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳女騎機車行經大城鄉與林男發生擦撞，傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑警分局獲報第一時間趕往處理，將依違反社會秩序維護法偵辦，副分局長施焜山表示，車禍發生在去年12月14日早上8時許，53歲的林男駕駛的休旅車行經大城鄉北勢路時，在路口與陳姓女騎士擦撞，陳女倒地後傷重，送醫不治。

▲陳女騎機車行經大城鄉與林男發生擦撞，傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳女家屬認為林男沒有賠償、更沒有出面道歉，看不到絲毫誠意，於是到林男老家門口灑冥紙抗議，「撞死人，不用負責嗎？叫他出來講清楚」一群人情緒激動的說，要左右鄰舍出來評評理，死後還留兩個年幼的小孩讓家人十分心痛，且對方連出殯都未到現場道歉。

但當時林男不在家，由林父出來與抗議者協調，林母說兒子有去向死者捻香，林父向陳女親友說「是陳女先來撞的」「兒子也說了車禍已經處理好了」，要林父打電話叫兒子回來處理，後來在芳苑警方的協調下，抗議民眾就先行離去。

陳女親友表示，林男因為酒駕之前已經被吊銷駕照，撞死陳女保險也無法理賠，現在只希望對方能拿出誠意解決，否則會到林男兒子開的店抗議。林男表示，已經申請調解中，對於撒冥紙一事不願多作回應。

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