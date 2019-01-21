直播主情殺兇嫌下跪痛哭「對不起！」　北檢補償受害家屬100萬

▲今年5月，邱姓17直播主與男友談判不成，慘遭殺害。（圖／翻攝自youtube）

突發中心／台北報導

2018年5月一名邱姓直播主與廖姓前男友相約租屋處商談分手，不料卻遭到廖男持刀殺害。同年7月台北地檢署依殺人罪起訴廖男，台北地院將於下月21日宣判。北檢考量邱女父母面臨失去至親之痛，將在一審宣判前，依犯罪被害人保護法補償對方精神慰撫金、殯葬費共100萬元，之後將另向廖男求償。

全案發生在2018年5月28日晚間，廖男因想與邱女復合，埋伏在邱女住家外，待邱女返家開房門時，衝上前持刀架人。邱女大聲呼救掙扎，引來室友查看，卻發現廖男將邱女拖進室內反鎖，立即報警。警消到場，便發現邱女倒臥血泊，身中5刀死亡。

▲廖嫌殺17直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

檢方庭訊時，廖男一度辯稱他本來是要拿童軍繩上吊「死給她（邱女）看」，但在拉扯中不小心殺了人。檢方認為，廖男不思與死者為何感情發生歧異，僅因死者要求分手變心有不甘，將原因單方面歸咎於死者，由愛生憎，事前由自書遺囑，企圖故佈疑陣，假意殉情規避刑責，應從重量刑。

事後台北地方法院召開移審庭，廖男當庭痛哭表示，「我沒有活在這世界的必要！讓這麼多人難過，對不起家屬也對不起死者。」死者父親也哽咽的說，「世間最痛莫過失去至親！」，並請求法官能判廖男死刑。本案將於2月21日宣判。北檢認為廖男狠心殺害女友，讓對方親屬面臨失去至親之痛，將在一審宣判前，依法補償對方精神慰撫金、殯葬費共100萬元，之後將另向廖男求償。

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