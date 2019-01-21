逆倫媽寶男撞死父親獲輕判　求交保照顧腦瘤媽仍遭羈押

▲孫姓男子不滿買衣被念，開賓士車撞死父親。今求交保遭駁回。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市26歲男子孫延年，前年3月間不滿父親對他叨念，竟趁著父親下車之際，駕駛父親的賓士車，自後方撞死父親。一審重判無期徒刑，二審高等法院改判刑20年，施以監護5年。案件上訴第三審最高法院，由高院召開接押庭。孫男求交保照顧腦瘤的母親，但遭法官駁回，裁定羈押3個月。

本案發生於2017年3月19日，下午5點多，孫男搭乘父親孫松鶴駕駛的賓士車一同外出，車輛行經汐止區大同路三段時，父親先叨念：「你穿著太邋遢了，不夠稱頭。」沒多久，又說：「台灣衣服很便宜，你應該好好打扮一下。」，孫男回嘴，兩父子越吵越兇，更動手互推，父親氣得下車步行離去。

孫男這時坐上駕駛座，看到父親走在路邊的背影，越想越氣，於是將車輛迴轉，故意貼著路邊，從背後高速衝撞父親。父親被撞飛，孫男還直接輾過躺在地上的父親。父親經送醫後，頭骨破裂、腿部骨折，不治身亡。案發後震驚社會，檢警事後隨即逮捕孫男，並依照殺害直系血親尊親屬罪，提起公訴。

一審士林地院將他判處無期徒刑。案經上訴，二審高院開庭時，孫男聲請母親擔任輔佐人，另外他也多次提出古怪要求，包含因自己患有糖尿病、高血壓，要求高院應該以監護代替服刑，以改善他的病情；或是要求重新鑑定與死者的親子關係；又或者要求當庭擁抱母親。全案於去年底宣判，高高院認定他有思覺失調症，因此改輕判20年，刑後施以監護5年。孫男判刑後對記者說「不會太重」。

案經上訴第三審，最高法院收案後，由高等法院召開接押庭。每次均到庭的孫母，這次竟未到庭，孫男開庭前，因此抓著法扶律師詢問「我媽怎麼沒來」，甚至還怪罪律師「不是說我媽媽會來，你騙我嗎？」開庭時，他也說唯一的親人母親罹患腦瘤，需要開刀，希望能交保照顧母親。但承審法官汪怡君當庭諭知，孫男涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，又有逃亡之虞，繼續收押。