辭時代力量主席　黃國昌開玩笑：最想當檢察總長

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

時代力量決策委員20日深夜登記截止，執行黨主席黃國昌並未登記，也宣告不參選下屆主席。他21日上午召開記者會時強調，自己也不會接下黨團總召、不參選2020總統，下一步目前也未有答案；會中他開玩笑地說，自己最想做的工作是檢察總長。

對於卸下黨務，黃國昌表示，這個決定並不突然，在去年九合一選舉前，他就公開對外說會進一步跟大家報告，歷經2016、2018的選舉後，他把去年九合一選舉定位成時代力量在地方紮根，以及栽培更多新穎的政治人物，希望能改善政壇中的黑金文化。

至於沒有黃國昌的時代力量，是不是就不是時代力量了？黃國昌表示，時代力量是民主政黨，絕非一人政黨，期待更多優秀人才能實際參與黨務推動；反觀藍綠之外的政黨發展軌跡，通常存在著萬年黨主席，他認為時代力量不會也非這樣的政黨。

另外，外界也揣測，是否因為黃國昌負責輔選的新北市議員全數落空，導致他卸下黨務？黃國昌表示，新北市並不像台北，也不像中南部程式，相對而言是大選區，候選人面臨挑戰較高，這絕對不是他考慮辭去黨揆的原因。

對於未來，黃國昌表示，下階段會回歸立委本分，繼續專業問政，監督行政部門，但不會接下黨團總召，也不會參選2020總統；至於會不會參選立委或投入不分區立委？他沒有正面回應，僅說「至今還沒有清楚答案」。

在記者會上，黃國昌表示，過去有些朋友在問他，他都會開玩笑說，最想做的事情是「檢察總長」，因為沒有辦法忍受貪污腐弊的事情，只是因為這些人都是有深厚政治背景，整個國家司法機器對他們沒有辦法。他強調，會說是開玩笑，是因為任用條例他根本連遴選資格都沒有。