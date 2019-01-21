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浩鼎案士檢本已擬好上訴理由　6次會議「決定自我節制不上訴」

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▲▼翁啟惠出庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲前中研院長翁啟惠被控貪污案，因檢察官不上訴而無罪確定。（圖為翁先前為浩鼎案出庭／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

士林地檢署2017年慎重起訴中研院前院長翁啟惠涉嫌貪污，法院一審判翁無罪後決定不上訴，據了解，檢方其實已經草擬了上訴理由分析，但因檢方歷經近一個月的內部研議討論，開了6次會議反覆模擬推演後，認為就目前現有的證據，實在很難說服高院二審改判被告有罪，最後決定還是不上訴。

士林地檢署21日發布的浩鼎案不上訴新聞稿，花了3分之1篇幅在說明，當時偵辦浩鼎案時，發現了我國生技產業對技術移轉過程的利益衝突界線不明，相關人的迴避義務規範也混沌曖昧，所幸這個問題在2017年6月間，《科學技術基本法》修正後已有改善。

不過針對浩鼎案本身，士檢強調，不上訴的決定是歷經「無罪案件審查會」分析研議，且總長也召集過專案會議討論，據了解，檢方內部其實為了到底要不要上訴，早已草擬了一份上訴理由書，但在幾次內部討論後，仍然決定不上訴的關鍵，在於檢方認為現有證據已經無法讓法官形成有罪心證。

一名檢察官解釋，比如被視為檢方起訴浩鼎案重要證據的電子郵件，起訴認為，翁啟惠和浩鼎生技董事長張念慈是靠著電子郵件，達成行收賄對價；但到了法庭上，寫信的人公開說明，並接受檢辯雙方的交互詰問後，讓一審認為，電郵根本沒提到股票換中研院研究成果的對價關係，檢方認為，依照目前實務上，已進行過的交互詰問，很難請求法院再次進行，而現有證據已經無法再說服二審改變心意，因此決定「自我節制檢察權之行使，不上訴。」

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關鍵字：翁啟惠,浩鼎,張念慈,士林地檢署,無罪案件審查會,無罪案件審查會

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