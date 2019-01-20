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億萬富豪強勢問鼎白宮？華郵：星巴克前董事考慮加入總統角逐戰

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▲▼星巴克前董事長舒爾茲傳出有意明年獨立參選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲星巴克前董事長舒爾茲傳出有意明年獨立參選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

全球知名連鎖咖啡店星巴克前董事長舒爾茲（Howard Schultz）2018年6月退休後，表示自己對政治圈有很大的熱忱，不排除投入2020年的總統大選。日前《華盛頓郵報》報導，有消息人士透露，身價高達33億美元（約1026億台幣）的舒爾茲有意加入白宮大位角逐戰，讓明年大選變得更詭譎難測，也讓美國總統川普的連任之路出現更多變數。

據seattletimes報導，美國咖啡國「星巴克」（Starbucks）創辦人舒爾茲自稱是「終生民主黨人」，在接受美國財經媒體《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）的節目《財經論談》（Squawk Box）訪問時表示，退休後將專注於公共服務，但也不排除在2020年參選美國總統，「就讓我們看看事態的發展吧。」《華郵》18日引述消息人士的說法，聲稱舒爾茲的顧問正研究他獨立參選的可能性，目前舒爾茲尚未公開表示是否會投入選戰，也沒說過不會角逐民主黨提名。

▼舒爾茲是星巴克創辦人。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼星巴克,咖啡,咖啡廳。（圖／翻攝自pixabay）

報導稱，65歲的舒爾茲已與一群前星巴克顧問討論過參選總統一事，這些顧問群包括民主黨籍紐澤西州前聯邦參議員布拉德利（Bill Bradley）、2008年共和黨總統候選人馬侃（John McCain）前競選總幹事施密特（Steve Schmidt）。此外，舒爾茲透過公司董事會與慈善工作，與前軍方官員保持密切聯繫，包括前國防部長蓋茲（Robert Gates）與美軍前參謀長聯席會議主席的穆倫將軍（Mike Mullen）。

舒爾茲擔任星巴克執行長期間，人設就是富含同情心的領導者，除了提供股票選擇權給員工、提供兼職員工健保外，每星期上班20小時的員工還能免費就讀亞利桑那州立大學（Arizona State University）線上課程拿學位。美國總統川普前年1月宣布禁止7個穆斯林國家入境美國，隨後舒爾茲就宣布將在全球分店僱用1萬名難民。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

問鼎白宮，民主黨大將各個蓄勢待發、來勢洶洶，前紐約市長、億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）與前副總統拜登（Joe Biden）也有意角逐白宮大位，紐約州聯邦參議員、民主黨政治新星陸天娜（Kirsten Gillibrand）15日也宣布將投入2020年總統大選，今年在德州聯邦參議員選戰雖敗選但大放異彩的新秀歐洛克（Beto O'Rourke）、麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）等人全都有意參選。

▼「反川普大將軍」麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

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關鍵字：川普,星巴克,總統大選,Howard Schultz,北美要聞

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