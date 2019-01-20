民主黨道歉大賽？反同、反移民…角逐白宮寶座的女將們懺悔黑歷史

▲民主黨籍紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國民主黨人為2020年總統大選蓄勢待發，有意參選者包括前副總統拜登、在上屆黨內初選差點擊敗希拉蕊的聯邦參議員桑德斯，新秀則歐巴馬時期的內閣成員卡斯楚，甚至連星巴克前董事都想參一咖。眾多女將也摩拳擦掌，聯邦眾議員加伯德，以及聯邦參議員華倫、賀錦麗、陸天娜，在廝殺開始前，女將們急著為「黑歷史」致歉、澄清，深怕於輿論影響選情。

綜合外媒報導，民主黨籍紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）15日宣布參戰總統大位。曾是「藍狗聯盟」（Blue Dog Coalition）的重要幹部，因反對槍枝管制，而被黨內同袍指責，還反對「特赦」無證移民，但在進入參議院後，她漸漸調整自己的立場，轉而成為自由派的代表人物。

▼陸天娜（Kirsten Gillibrand）。（圖／路透）

陸天娜16日接受媒體訪問，談及為何從保守派轉成自由派的問題時，用一則故事回應，「10年前我剛成為參議員的時候，在布魯克林區遇見一個剛失去女兒的家庭，一位10幾歲的女生被流彈擊中，我這時才知道過去的我錯了，明白必須做些什麼才不會讓年輕漂亮的女孩白白死去。這我目前在這議題上變成領袖級的人物。」陸天娜展現了對過去做為的「懺悔心情」，「我曾冷酷地對待那些難民家庭，他們也只不過是想與摯愛的親人團聚。回過頭來看，我真的很後悔。」

近期還有其他民主黨人修正過去的言論，以趕上民意與黨內政策的變化。夏威夷州聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）自11日宣布參選總統之後，過去反同「黑歷史」被挖掘出來，「民主黨人應該代表民意，而不是聽從少數同性戀極端分子的意見。」

▼夏威夷州聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）。（圖／路透）

沉默將近一周後，加伯德17日公布一段4分鐘影片，為歧視LGBTQ道歉，表示已經「完全改變看法」。她對著鏡頭說，「我曾經說過的話和相信的事情是錯誤的，更糟糕的是，傷害了LGBTQ族群以及他們的親人。真的很抱歉說了那些話，我的看法已經有很大的轉變，過去6年間，我在國會的紀錄體現了我心裡的想法。」

人氣急升的民主黨政治明星賀錦麗（Kamala Harris）近期也引發爭議。她在成為加州聯邦參議員前，曾任舊金山檢察長和加州檢察長，從政後支持全民健保和刑事司法改革等進步派政策。賀錦麗已表態參選總統，8日出版回憶錄《The Truths We Hold》，內容提到，「美國司法有一段暗黑歷史，人們利用檢察官的權力帶來不公義，我很了解這段歷史─，沒有充分證據就起訴，檢察官隱瞞能讓被告脫罪的資訊，適用法律時不符比例原則。」

▼民主黨政治明星賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》17日刊出美國舊金山大學法學院教授貝茲倫（Lara Bazelon）的評論，文中大爆稱賀錦麗的料，指她從事司法工作時，就曾用那些方式「拚了命將錯誤的人給定罪」，如果賀錦麗希望那些關心司法不公的選民投票給她，「她應為過去把人錯誤定罪而致歉」。

對此賀錦麗的發言人亞當斯（Lily Adams）雖立即回應希望滅火，但仍沒有道歉，「賀錦麗的職業生涯始終為司法刑事系統的改革而奮鬥，透過實現公平正義，讓每個人都更安全。」