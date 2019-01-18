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地表最大遷徙！陸春運21日啟動　預計發送旅客29.9億人次

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▲▼2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

▲「春運」搶票人潮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

再過2個多禮拜就是農曆新年，不少人早已訂好返鄉交通票，以免屆時塞在人流中，無法返鄉圍爐。大陸國務院新聞辦公室今（18）日舉行記者會表示，今年春運將從1月21日開始，至3月1日結束，共計40天，預計全大陸旅客發送量將達到29.9億人次，比去年春運增長約0.6%。

綜合陸媒報導，大陸國家發展改革委副主任連維良今天在會上指出，今年春運客運供需的總量矛盾進一步緩解，客流將呈現「前緊後鬆」的特點，民眾外出的方式日益多元化，高峰時段部分鐵路線路較為吃緊，高速公路部分區段通行壓力較大，部分地區貨運需求旺盛，民眾對外出品質有著更高期待，春運工作依然面臨較大的壓力。

▲春運,過年,人潮。（圖／CFP）

▲大陸官方預估，今年春運旅客發送量將達29.9億人次。（圖／CFP）

連維良提到，今年春運將從1月21日開始，到3月1日結束。他也稱，在鐵路運輸方面，將於節前和節後分別安排開行旅客列車每天4787對和4860對，客座能力比上年春運增長5.4%和5.2%，其中高鐵列車組分別為3352對和3383對，增長17.8%和17.2%。

連維良也說，民航方面預計安排班次53.2萬班，比上年春運增長約10%；道路投入81萬餘輛營運客車、2100多萬個客位；水運投入客運船舶運力2萬餘艘，約100萬個客位。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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