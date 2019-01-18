甘肅蘭州爆非洲豬瘟！190頭豬全遭撲殺　陸已有107例

▲甘肅蘭州市再爆非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）
大陸中心／綜合報導
非洲豬瘟疫情在大陸延燒，甘肅省慶城縣13日爆出新疫情，共有109頭生豬遭無害化處理；時隔不到1周，甘肅省蘭州市七里河區今（18）日再添一起疫情，共有109頭生豬遭撲殺。截至目前，非洲豬瘟疫情已遍布大陸24個省市自治區，僅剩7省市未淪陷。
據大陸農業農村部官網資料顯示，農業農村部在1 月18日接到中國動物疫病預防控制中心報告，甘肅省蘭州市七里河區兩養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，兩個養殖戶合計存欄生豬190頭、發病143頭、死亡37頭。
▲大陸目前僅剩7省市自治區未傳出非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）
疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。
非洲豬瘟疫情在大陸延燒，截至目前，已有24個省市自治區淪陷，今天傳出的一起非洲豬瘟疫情，為全大陸第107例，目前僅剩新疆、寧夏、廣西、海南、山東、河北與西藏等7省市未傳出疫情。
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