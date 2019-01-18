甘肅蘭州爆非洲豬瘟！190頭豬全遭撲殺　陸已有107例

農曆年將到，未來2週將是旅客入境高峰，行政院長蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況，認為手提行李檢查要達100％。但有讀者與《ETtoday新聞雲》指出，今天桃園機場檢查行李，像演戲一團亂，防疫員只問有沒有帶肉製品，回答沒有的就往前走，偶爾才打開隨身行旅。認為並未達到100％檢查的政策。