醉漢坐過站賞公車司機巴掌　「最嚴懲罰」可判10年有期徒刑

▲醉漢搭公車錯過站，竟拿茶杯打司機並賞他巴掌。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

安徽省巢湖市一名男子酒後坐過站，要求公車停車遭拒，竟用茶杯砸向司機，並出手賞他幾個巴掌，還補踹了幾腳。當時公車正急速行駛，車上載有20多名乘車，王姓司機被迫停車並趕緊報警。由於大陸官方近期印發《關於依法懲治妨害公共交通工具安全駕駛違法犯罪行為的指導意見》，律師表示，根據最新規範，涉案男子最高將面臨10年有期徒刑。

綜合陸媒報導，巢湖城鄉AD9797F號公車10日下午3時許載著20多名乘客，由巢湖駛往青山。當車駛出槐林鎮時，乘客翟姓男子在車上按門鈴要求下車，王姓司機向他表示：「公司有規定，必須到站才能下車。」沒想到翟男突然發飆，不但衝上前，還打了司機一個耳光、踢了他兩腳。

翟姓男子打了司機耳光後怒氣未消，竟然還拿茶杯猛砸司機的頭部。由於公車當時正在快速行駛中，乘客安全隨時面臨嚴重危險，司機被迫將車停下並報警。

▲被逮的翟姓男子接受調查時表示「相當後悔」。（圖／翻攝自梨視頻）

翟男接受調查時表示，當天中午赴宴時喝了不少喜酒，之後搭公車回家，本來應該在港口路下車，由於自己疏忽坐過了一站，沒想到司機不願意停車方便一下，於是藉著酒勁就打了司機，「酒喝多了要不燃我也不會做這個事，現在後悔了」。

由於大陸最高人民法院、最高人民檢察院和公安部近日聯合印發《關於依法懲治妨害公共交通工具安全駕駛違法犯罪行為的指導意見》）表示，公共交通工具上搶奪方向盤等行為，一般不得適用緩刑。律師透露，根據最新指導意見，涉案男子可能面臨3到10年有期徒刑。

消息一出，引起不少網友熱議，紛留言表示「10年不多，誰叫你耍酒瘋」、「嚴懲必須嚴懲！一車的人命啊！」、「罰死他！千萬別減刑，免得出來繼續害人」、「看他表情還挺高興的，後悔個毛」；也有網友打趣地說「酒可真是好東西，能讓你衣食無憂，住的地方也給你安排好」。

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