華府冷戰開打！沒存在感比失敗更痛苦　民主黨打擊川普新招：冷凍

▲ 美國總統川普在台灣時間9日上午10時發表全國演說 。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普自2016年大選開始，便一直是各方箭靶，不管金球獎、奧斯卡、脫口秀到兩黨國會議員的推特，從來不缺對川普的譏笑和批評，不過民主黨人今年開始刻意減少在公開場合談論川普，也鮮少在推特上與川普隔空開砲。外媒指出，此舉是因為2020總統大選越來越近，民主黨選擇「冷處理」川普，直接無視，轉把重心放回自身的政策宣傳。

據《華盛頓郵報》報導，相較於2018年的金球獎政治味超濃厚，幾乎一人一句對川普明批暗諷，今年金球獎顯然和平許多；不只大型頒獎典禮，民主黨籍的「反川普大將軍」麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也不再與總統隔空對嗆，即便川普多次公開挑釁、攻擊，依然不為所動；眾議院的民主黨人也拒絕與川普進行午餐約會。

▼「反川普健將」麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

前德州聖安東尼奧（San Antonio）市長、歐巴馬時期內閣成員卡斯楚（Julian Castro）13日舉行2020年總統大選宣布參選活動，談到川普時，也僅輕描淡寫、不願多談。另一位有望角逐2020年的大選的加州民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）在新書巡迴活動中幾乎對川普隻字未提，在接受美國MSNBC專訪時更挑明的說，「如果要參選總統，我的焦點絕對不會被川普模糊。」

▼歐巴馬時期內閣成員卡斯楚（Julian Castro），將角逐2020美國總統大選。（圖／路透）

在2015年曾出版傳記《真實川普》（The Truth About Trump）的作者安東尼（Michael D'Antonio）表示，川普主要的行為都是為了博得他人關注，「如果被無視，他就好像不存在一樣。我認為，失去存在感比失敗更讓他痛苦。」



民主黨希拉蕊競選團隊的前發言人法隆（Brian Fallon）也坦言，2016年總統大選的失敗原因，其中之一就讓川普的討論度太高，「我們當時的想法是，即使川普受到關注也沒關係，反正他說的內容會提醒大眾他有多令人反胃，我們才有可能勝利，從結果而言，顯然這個策略超級失敗。」

▼ 川普在白宮請賓客吃漢堡和披薩。（圖／達志影像／美聯社）

因此從2018年期中選舉開始，民主黨候選人開始改採新戰術，也就是避談川普。報導稱，2018年11月期中選舉最後一個月中，民主黨的廣告僅11%提到川普。民主黨的超級政治行動委員會「美國優先」（Priorities USA）主席塞西爾（Guy Cecil）說，「要贏得民主黨提名，只是反川普已經不夠。民主黨人需要說出自己的故事，讓選民知道他們對國家的前瞻性的願景。」民主黨人終於發覺，如果他們不再攻擊川普、幫川普刷存在感，會更容易獲得在搖擺州中溫和共和黨人的選票。

▼民主黨選擇忽視川普，讓他失去存在感。（圖／達志影像／美聯社）