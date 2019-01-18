堵非洲豬瘟！陸啟動「疫苗研發」　誓言做好疫情防控

▲非洲豬瘟目前無疫苗可醫。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情自去年8月在遼寧瀋陽爆發後，在大陸持續擴散，截至1月18日為止，已有24省市自治區淪陷。大陸科技部日前啟動「非洲豬瘟等外來動物疫病防控科技支撐」研究計畫，以非洲豬瘟為重點研究對象，目標之一就是要研發疫苗，對抗目前無藥可醫的豬瘟病毒。

綜合陸媒報導，公共安全專項「非洲豬瘟等外來動物疫病防控科技支撐」項目啟動暨實施方案論證會12日在青島召開。出席者包括科技部農村司、農業農村部科教司、中國21世紀議程管理中心、中國農科院、中國動物衛生與流行病學中心、實施方案論證專家組成員，項目負責人、課題負責人以及各參與單位的主要研究人員等。

▲非洲豬瘟屬病毒性疾病。（圖／防檢局）

據大陸科技部官網訊息，此研究計畫以非洲豬瘟為重點研究對象，研究非洲豬瘟病毒傳染源、主要傳播路徑等流行病學規律及其遺傳特性，希望「創製具有良好安全性和免疫保護效果的非洲豬瘟病毒基因缺失活疫苗，優化非洲豬瘟生物安全和綜合防控技術體系」。

大陸科技部農村司副司長蔣丹平在會上表示，當前的非洲豬瘟疫情防控形勢嚴峻，項目承擔單位要進一步提高政治站位，做好聯合攻關，圍繞攻關目標，加快研究進程，為有效控制和撲滅非洲豬瘟重大疫情，提供強有力的科技支撐。

▲非洲豬瘟病毒最長可在冷凍豬肉中存活1000天。（圖／防檢局）

面對非洲豬瘟持續擴散，大陸農業農村部科教司張文副司長、21世紀議程管理中心黃晶主任在會上提出以下要求和期望，分別為「要強化組織統籌，做好服務保障」、「做好強化基礎研究、強化流行病學研究」及「完成好應急使命」。

非洲豬瘟是由「非洲豬瘟病毒」（ASFV）感染豬引起的一種急性、出血性、烈性傳染病，以高熱、內臟器官嚴重出血和高死亡率為特徵。世界動物衛生組織將非洲豬瘟列為A類動物疫病。非洲豬瘟疫情在大陸持續擴散，截至目前，已有24個省市自治區淪陷，僅剩新疆、寧夏、廣西、海南、山東、河北與西藏等7省市自治區未傳出疫情。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！