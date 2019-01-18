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對設備資安存疑　英國牛津大學「停止接受華為捐款」

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▲英國牛津大學。（圖／美聯社）

▲英國牛津大學。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸通訊巨擘華為近來因資安問題，遭到美國、日本、澳洲等國「封殺」，不少美國盟國的政府部門、電信業者，都下令禁止使用華為的通訊設備。英國牛津大學（Oxford University）17日則開出「大學第一槍」稱，將停止接受來自華為的捐款。

綜合外媒報導，牛津大學在聲明中表示，「牛津大學今年1月8日決定，目前將不會尋求華為或與其相關的集團企業提供新資金的機會」。聲明中也提到，會做如此決定，是因為「近幾個月公眾對英國與華為的合作關係感到擔憂的情況下，才做出如此決定，希望事情可在短期內解決」。

▲華為。（圖／CFP）

▲華為通訊設備頻遭封殺。（圖／CFP）

對此，華為發言人回應稱，是在媒體報導後才得知這件事，沒有被告之牛津大學的決定，有待牛津更詳盡的解釋。

《南華早報》報導則提到，孟晚舟12月在加拿大轉機被捕後不久，英國議員曾敦促英國大學在接受華為的資金時，需要「極其謹慎」，以應對國際社會對該公司所謂的各國國家安全威脅之擔憂。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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