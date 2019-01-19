孟晚舟外出「貼身保鑣隨行」　彭博：美方最終會引渡

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大被捕，雖然已獲保釋，但仍有可能被引渡至美國受審。據《彭博社》報導，美方必須在孟晚舟被捕之日後60天內，正式提出引渡需求；若照過往案例來看，孟晚舟最後被引渡的可能性相當高。彭博記者試圖一窺孟晚舟的日常生活，不過她的保鑣貼身緊貼隨行，媒體最後只拍到孟晚舟帶著紫色帽子外出的照片。

▲孟晚舟去年12月獲保後，頂著素顏出門。（圖／翻攝自人民日報海外網）

據《彭博社》報導，華為財務長孟晚舟在去年12月12日獲得保釋後，依照規定必須戴著具有定位功能的電子腳鐐，且只能在特定區域活動。有媒體試圖採訪孟晚舟的日常生活，卻發現保鑣不僅與她貼身隨行，還要確保她遠離公眾視線，拍攝過程極其困難。

報導提到，孟晚舟走出她420萬美元的豪宅時，腳踝上綁著一個GPS監視器，接著便溜進黑色的SUV車子中，速速離去。有記者上周將車子停在孟晚舟豪宅的街道旁，且也有表明自己是媒體的身分，卻遭到其中一名保鑣拍下車牌等資料，另名保鑣則是用肉身阻擋記者的車，採訪過程頻受阻。

▲華為公主孟晚舟日前獲保，請守候在現場的媒體記者們吃披薩。（圖／美聯社）

報導也說，當孟晚舟當天穿著運動品牌Lululemon從屋子走出來後，她的保鑣先是阻擋記者的鏡頭，隨後又指責記者毀壞他的車。

孟晚舟的保釋條件，必須待在不列顛哥倫比亞省的住處，由監視者以GPS設備和電子腳鐐等監控，晚上11點到早上6點間必須待在室內；此外，孟晚舟也要交出護照，由獅門管理風險集團（Lions Gate）提供24小時保全監控，她每日也得到懲教中心報到。報導分析，孟晚舟的引渡案可能持續幾個月，但若照過往案例來看，她最終被引渡的可能性極高。

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