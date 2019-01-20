專家：若美中貿易戰解套　川普還會為了台灣對抗中國嗎？

▲美國總統川普先前簽署「友台法案」。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

布魯金斯研究所外交專家萊特（Thomas Wright）18日在《外交》（Foreign Affairs）雜誌發表文章。他指出，外界普遍認為美國總統川普的外交政策無法預測，但其實他的核心理念並未改變，他偏愛專制政權勝於民主，無視人權與法治，若中美貿易戰未來順利結束，川普是否會繼續為了台灣反抗中國，還有待觀察。

萊特認為，川普的行動雖然常令人感到震驚，但仔細探究後就能發現，這並不真正讓人驚訝。川普最具爭議的立場，就是他對北大西洋公約組織（NATO）提出質疑，宣布從敘利亞撤軍，以及發起貿易戰，這其實與他1980年代就顯現出的世界觀一致。

儘管川普在許多議題上都變來變去，但他擁有明確又一貫的外交政策本能，這可以追溯到30年前。長期來看，他都不喜歡美國的安全盟友，宣稱這對納稅人不利，他也把貿易逆差視為對美國利益的威脅，幾乎拒絕了第二次世界大戰以來美國與他國達成的協議。

有段時間，川普曾欽佩不少「世界強人」，他公開稱讚俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），認同前伊拉克領導人海珊（Saddam Hussein）以及北韓領導人金正恩的強硬態度。萊特觀察到，川普建立起狹隘的外交關係，他偏愛專制政府，在經濟政策採取重商主義，普遍無視人權與法治，反對移民，並促進民族、單邊等主義。

▲川普在多項議題上看似善變，其實堅持的利益始終如一。（圖／路透社）



為了讓自己站得住腳，川普需要建立新團隊，他的多名員工先前紛紛離職，替補上來的成員包括蓬佩奧（Mike Pompeo）、波頓（John Bolton）以及庫德洛（Larry Kudlow），這些人都有明顯特質，那就是對總統非常忠誠。

萊特表示，川普政府沒有永遠的朋友，也沒有永久的敵人，他對所有國家的態度幾乎都採取交易的方式，無視過往在歷史上的交情，並尋求貿易、採購等直接利益。

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年遭到謀殺，沙國則降低石油價格，試圖安撫川普。相比之下，日本首相安倍晉三早期不斷想討川普歡心，但沒有取得多大成效，川普繼續揚言要對日本汽車徵收關稅。

來到亞洲，川普的政策有兩大重點，中國與北韓，他希望贏得與北京的貿易戰。不過，萊特寫道，隨著中國國家主席習近平對於台灣的言論升溫，如果貿易戰得到解套，中國願意做出重大讓步，那麼川普是否還會為了台灣對抗中國？

展望未來，萊特認為，川普的外交政策反而可能削弱美國的影響力，並破壞國際秩序的穩定，然而，川普永遠不會改變自己的世界觀，所以他的政府可能會團結起來支持總統，藉此達成共識。