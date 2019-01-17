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軌道暴輾5M網紋蟒！「斷3截慘死」司機嚇歪：不想再遇一次...

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▲▼南迴鐵路枋寮路段發現4M巨蛇　疑被火車輾過「斷成2截」（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一名司機回憶，今凌晨撞到一隻巨蟒，驚覺時蛇身已經分成三截。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者曹悅華／台北報導

鐵道斷魂記！近日台鐵死傷事故頻傳，不只是人，現在連「蛇」也出事。台鐵一名開工程維修車司機向《ETtoday新聞雲》記者回憶，今（17）凌晨1點30分左右，列車行駛南迴線枋山段時驚覺車況異常，下車察看發現一隻長達5公尺的網紋蟒已經斷成三截，他直呼這是自己撞過最長的蛇，「不想再遇到一次」。

該名司機表示，事發在南迴線鐵路電氣化工程11.5公里路段（內獅車站內），時間約在凌晨1點半的時候，自己開著時速25公里的工程維修車在做晚間例行巡軌，突然驚覺列車怪怪的，下來察看發現一隻全長4到5公尺的網紋蟒已經斷成三截，死狀悽慘，最寬直徑17公分，相當於成人小腿的粗度。

▲▼南迴鐵路枋寮路段發現4M巨蛇　疑被火車輾過「斷成2截」（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出事的蛇本身不僅長度驚人，粗度也很可觀，最大直徑相當於成人的小腿。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

司機進一步說明，看到的時候已經死掉，因為位置鄰近部落，懷疑是部落養的跑出來，不過目前沒有民眾認領，現已將屍體交給農委會蛇類研究所。

針對這樣的「死傷事故」，司機透露確實造成心裡的陰影，因為平常雖然有撞到小動物的經驗，但大多是很小隻的毒舌，首次遇到這麼大隻的，當下真的很怕是撞到人，不過下來以後看到還是非常震驚，希望自己不會再遇到類似經驗了。

▲▼南迴鐵路枋寮路段發現4M巨蛇　疑被火車輾過「斷成2截」（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蛇屍目前已經由農委會處理。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片被分享到臉書社團「不正常兩棲爬行動物貼圖區 」後也引起更多討論，數名網友表示曾經聽說台灣南部有「大蟒蛇」的傳言，也有專業網友推測，該個體有可能是分佈於印尼、柬埔寨與菲律賓等地區的「網紋蟒」，是外來種，人工飼養可能性較高。

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關鍵字：巨蟒,南迴鐵路,台鐵,鐵道,司機

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