入冬最強冷氣團週日到！北下探11℃「冷5天＋3天雨」　合歡山有望降雪

▲氣象局證實，週日報到的冷氣團不排除是入冬最強冷氣團。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

新一波冷氣團不排除是入冬最強冷氣團！氣象局證實，週日（20）報到的冷氣團至少是大陸冷氣團等級，甚至可能增強為強烈大陸冷氣團，會一直影響到下週四（24），清晨最低溫落在下週三（23），北部下探11度；下週一（21）、二（22）在華南雲系的影響下，會帶來雨勢，連同週日的鋒面，玉山、合歡山都有望降雪，提醒民眾出門注意保暖並記得攜帶雨具。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，今（18）晚到明（19）清晨各地低溫落在15到18度，白天高溫則是25到26度，接著週日就要迎來新一波冷氣團，不排除是入冬最強冷氣團，來到強烈大陸冷氣團等級，北部下週三清晨下探11度、中部12度、南部14度，氣溫驟降的情況在輻射冷卻效應的影響下更加明顯。

▲週日到週二北部都會有降雨狀況。（圖／記者林敬旻攝）

李孟軒指出，整波冷氣團預計從週日晚上影響到週四，降雨部分，週日會有鋒面通過，北部、東半部和中南部山區會有降雨，下週一跟二則因為華南雲系，同樣會是濕涼天氣，全台只有南部平地不會下雨，而這兩天也是降雪機率最高的時候，只要水氣足夠，搭配氣溫降到0度以下，玉山、合歡山等3000公尺以上高山就有望降雪。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急同樣提到，下週的冷氣團具有一定實力，有機會是入冬以來最強的冷氣團，溫度還有下修空間，提醒民眾出門一定要記得保暖，週日到週三則要多留意降雨問題，別忘記攜帶雨傘，以免淋成落湯雞。