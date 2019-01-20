內政部跟風十年挑戰「2029滷肉飯變這樣」　蘇貞昌蓋樓：一起守護台灣豬豬

▲內政部跟風十年挑戰。（圖／翻攝內政部臉書）

政治中心／綜合報導

近日臉書吹起一個「十年挑戰」風潮，內政部粉專跟風PO文，不過對象卻是一碗「滷肉飯」，以此呼籲大眾要防治豬瘟，行政院長蘇貞昌也來貼文底下蓋樓留言，「 不能接受沒有滷肉飯，一起守護台灣豬豬」。

網友發起「10年挑戰」（#10YearChallenge）在社群媒體爆紅，規則是要PO出2019年與2009年的十年對比照，許多政治人物都跟風拿出舊照PO文。而內政部粉絲專頁則是端出魯肉飯，2019的滷肉飯看起來美味可口，不過到了2029年，好吃的滷肉飯卻只變成一碗單調的白飯。

貼文中還編了幽默的故事，2029年的小孩：「馬麻，白飯跟滷肉飯到底哪裡不一樣呀？」，「孩子，拉張椅子來坐，媽媽跟你講個很久以前的故事……」



內政部藉此呼籲，「防治豬瘟，人人有責」、「防疫一破功，傳奇變傳說」，守護永恆的滷肉飯，拒絕白飯篡位，別讓滷肉飯從台灣傳奇，變成台灣傳說，更別成為未來戲說台灣的腳本…。

貼文內容大展幽默創意，吸引蘇貞昌、立委李麗芬蓋樓留言，「 不能接受沒有滷肉飯，一起守護台灣豬豬」，內政部長徐國勇留言說，「這碗滷肉飯是我自己煮的！很多記者都吃過！說實話，功夫比不上我老爸、老媽的十分之一！保護台灣滷肉飯！」