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大陸2019春運今啟動　港澳台居住證「首度參戰」刷卡搭車更方便

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▲▼春運第一天，《ETtoday新聞雲》記者一早來到上海虹橋高鐵站。（圖／記者魏有德攝）

▲2019年春運，持港澳台居住證的朋友已可刷證進站。（圖／記者魏有德攝）

大陸中心／綜合報導

大陸2019年春運在今（21）日正式啟動，共計40天農曆年前後交通運輸尖峰，將持續到到3月1日結束。預計旅客發送量將達到29.9億人次，比2018年增長0.6%，鐵路、民航旅客發送量預計將創下歷年春運新高。為因應龐大交通人潮，「陸地航母」動車、高鐵等已完成檢修，持港澳台居民居住證也可直接「刷卡通關」，進站搭動車、高鐵等。

▲▼春運第一天，《ETtoday新聞雲》記者一早來到上海虹橋高鐵站。（圖／記者魏有德攝）

▲春運第一天，上海虹橋高鐵站已出現車潮。（圖／記者魏有德攝）

根據《央視》報導，2019年春運21日正式啟幕，國家發改委副主任連維良指出，2019年春節前後，客運供需的總量矛盾進一步緩解，客流將呈現「前緊後鬆」趨勢，民眾出行方式也更多元化，「高峰時段部分鐵路線路較為緊繃，高速公路部分區段通行壓力較大，地區貨運需求旺盛」，但旅客對出行品質卻有更高期待。

▲▼春運第一天，《ETtoday新聞雲》記者一早來到上海虹橋高鐵站。（圖／記者魏有德攝）

▲上海虹橋高鐵站內滿是等著搭車的旅客。（圖／記者魏有德攝）

為了讓進出車站更加快速，2018年9月1日起實施的港澳台居民居住證「首度參戰」，已可憑證進站搭車，在廣東沿線高鐵，使用居住證及回鄉證購票、通關，比往年更加方便。閩港商、投資公司經理盧祖猛表示，拿居住證的旅客，可直接在車站的自助售（取）票機上換紙質車票，搭車更省時省力。

今年春運，大陸鐵路預計將疏運4.133億人次，同比增加3176萬人次，增長8.3%，日均發送1033萬人，創下歷年春運新高。除此之外，民航旅客運輸量也將創新高，預計2019年旅客運輸量，將會達到7300萬人次，比去年增加12%左右。

► ►地表最大遷徙！陸春運21日啟動　預計發送旅客29.9億人次

▲▼春運第一天，《ETtoday新聞雲》記者一早來到上海虹橋高鐵站。（圖／記者魏有德攝）

▲為疏運人潮，鐵路、航班皆增班。（圖／記者魏有德攝）

為了疏運龐大人潮，鐵路總公司副總經理李文新指出，鐵路在春節前、後分別安排每天4787對和4860對列車，運輸能力比2018年春運增長5.4%和5.2%，其中，高鐵動車組分別為3352對和3383對，增長數為17.8%和17.2%。

除了鐵路，航空也全面備戰。中國民航局副局長董志毅表示，2019年春運期間推出新疏運措施，預計增加班次達3.5萬班以上；其中，各航空公司加班申請已達到3.4萬，國內航線增加2.9萬班，港澳台航線增加約1400班次，國際航線則是增加3000多班次。上海浦東、廣州、深圳、成都、昆明、杭州、重慶、西安、烏魯木齊、三亞等10個大型機場，在春運40天的凌晨1點到6點，會安排一定數量的航班，以應旅客高峰，疏解旅客滯留、堵塞的情況。

下了飛機、高鐵還能銜接巴士，將疏運體系劃分的更細。連維良表示，北京、廣州、成都等地開通「預約巴士」服務，還有些城市建立「異地候機樓」提供不同運輸方式之間的「聯運服務」。同時，加強城際交通和城市交通間的銜接，北京南站、天津站等車站與地鐵之間已能進行安全聯檢，全國有50個火車站可在站內換乘。

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關鍵字：居住證,刷卡,動車,高鐵,春運,飛機,民航局,董志毅,鐵路總公司,李文新,連維良

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