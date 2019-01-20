對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

▲機上奧客越來越多，航空公司內部有黑名單可拒載，鬧事情節違反秩序，民航法也可開罰1~5萬元。（圖／達志／示意圖）

記者賴文萱／台北報導

一名空服員日前控訴遭乘客強逼幫上廁所、擦屁股，導致身心受創，事實上，機上奧客對空服員的刁難無奇不有，情節嚴重的甚至會影響機上乘客和機組員安全。民航局表示，針對在機上酗酒、鬧事等違反秩序行為，可依《民航法》開罰1萬以上5萬以下，另外，國際航空間也存在「拒載黑名單」，但為避免影響乘客權益，要求須符合比例原則。

國際航空運輸協會（IATA）統計，過去10年間全球總計有5萬8千多件奧客通報。而國籍航空也都有拒載黑名單，據了解，華航迄今黑名單已有百人，長榮航空則於2011年首度證實有黑名單，拒載多次刁難空服員行為紀錄的旅客。

回顧奧客刁難空服員事件，香港藝人鄭中基就曾因在機上發酒瘋登上新聞版面，自曝遭長榮拒載；也曾有日籍旅客疑似因為酒醉，不聽制止企圖在機上點火抽菸，造成華航班機中途折返，華航也將其列為拒載黑名單。

▲針對機上奧客百般刁難行為，航空公司內部有黑名單，胡亂鬧事恐被拒載。（圖／達志／示意圖）

針對機上奧客，民航局標準組組長林俊良表示，國際上航空公司基於反恐、保安，確實有黑名單可拒載乘客，另外，因乘客個人影響有特別影響到機上情況，航空公司也有空間將其列為黑名單，民航局尊重業者決定，但考量民眾搭機權，應須符合比例原則。

若在機上鬧事情節嚴重，例如酗酒鬧事等，已嚴重影響到機上秩序，在《民航法》上也列有罰則，可開罰1萬以上5萬以下。

▲乘客鬧事情節若嚴重違反機上秩序，依《民航法》可開罰1至5萬元。（圖／達志／示意圖）

另外，林俊良補充說，航空公司機上至少會有2位駕駛，長程線更有3~4位，若飛機上出現不穩定因素造成秩序問題，一般來說，除空服員先進行處理外，機長大多也會出面勸服或制服，航空公司也會有一定的束帶，並可特別限制鬧事乘客乘坐位置，限制其活動。

針對這次發生的空服員遭乘客強逼幫如廁事件，民航局表示，樂見航空公司制定更標準化的處理程序，有助於未來減少這種狀況發生。

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