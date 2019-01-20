　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲機艙（圖／達志／示意圖）

▲機上奧客越來越多，航空公司內部有黑名單可拒載，鬧事情節違反秩序，民航法也可開罰1~5萬元。（圖／達志／示意圖）

記者賴文萱／台北報導

一名空服員日前控訴遭乘客強逼幫上廁所、擦屁股，導致身心受創，事實上，機上奧客對空服員的刁難無奇不有，情節嚴重的甚至會影響機上乘客和機組員安全。民航局表示，針對在機上酗酒、鬧事等違反秩序行為，可依《民航法》開罰1萬以上5萬以下，另外，國際航空間也存在「拒載黑名單」，但為避免影響乘客權益，要求須符合比例原則。

國際航空運輸協會（IATA）統計，過去10年間全球總計有5萬8千多件奧客通報。而國籍航空也都有拒載黑名單，據了解，華航迄今黑名單已有百人，長榮航空則於2011年首度證實有黑名單，拒載多次刁難空服員行為紀錄的旅客。

回顧奧客刁難空服員事件，香港藝人鄭中基就曾因在機上發酒瘋登上新聞版面，自曝遭長榮拒載；也曾有日籍旅客疑似因為酒醉，不聽制止企圖在機上點火抽菸，造成華航班機中途折返，華航也將其列為拒載黑名單。

搭機禮節（圖／達志／示意圖）

▲針對機上奧客百般刁難行為，航空公司內部有黑名單，胡亂鬧事恐被拒載。（圖／達志／示意圖）

針對機上奧客，民航局標準組組長林俊良表示，國際上航空公司基於反恐、保安，確實有黑名單可拒載乘客，另外，因乘客個人影響有特別影響到機上情況，航空公司也有空間將其列為黑名單，民航局尊重業者決定，但考量民眾搭機權，應須符合比例原則。

若在機上鬧事情節嚴重，例如酗酒鬧事等，已嚴重影響到機上秩序，在《民航法》上也列有罰則，可開罰1萬以上5萬以下。

搭機禮節（圖／達志／示意圖）

▲乘客鬧事情節若嚴重違反機上秩序，依《民航法》可開罰1至5萬元。（圖／達志／示意圖）

另外，林俊良補充說，航空公司機上至少會有2位駕駛，長程線更有3~4位，若飛機上出現不穩定因素造成秩序問題，一般來說，除空服員先進行處理外，機長大多也會出面勸服或制服，航空公司也會有一定的束帶，並可特別限制鬧事乘客乘坐位置，限制其活動。

針對這次發生的空服員遭乘客強逼幫如廁事件，民航局表示，樂見航空公司制定更標準化的處理程序，有助於未來減少這種狀況發生。

►►相關新聞

噁胖老外強逼空姐幫擦屁股「不是個案」　工會曝有更多受害者！
空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
中壢夜市肌肉哥「徵闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1
曾之喬「沒穿內衣」上街！高清裸背照曝　網喊：轉正面
「今晚變天」冷氣團強襲！全台有雨　23日清晨只剩10度

關鍵字：民航局,機上奧客,航空公司,航空公司黑名單

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／北北基宜升級豪大雨特報！　周四冷空氣最強「中部以北低溫剩14度」

更新／突發公文宣布「2/2要上班」郵差全暴動　中華郵政回應了

真的不離開台中！　林佳龍高鐵自拍打卡「回歸通勤族生活」

一周2波冷空氣影響北東！低溫探14度　彭啟明：已經有些春天的訊息

周三四「玉山有機會飄初雪」　下波冷空氣周日來襲！強度逼近冷氣團

影／台灣地理位置太好！去年「領空過路費」大賺22.3億　創新高2原因曝光

搶起來！釜山機票單程500元「北高都能出發」　9日起限時開賣3天

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

快訊／「今晚變天！」冷氣團強襲　全台有雨…23日清晨下探10度

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

每周玩4天！中壢夜市肌肉哥「徵老闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

吃零食也有職業病！護理長一秒認出「專業開盒術」...外科人笑點頭

紙盤一片白！她點「4樣素菜」直逼百元　網驚：是開在沙漠？

求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲

強烈大陸冷氣團衝來！北台冷一周急凍10℃　「最冷2天」南部也很有感

更新／大陸霾害入夜襲擊！超髒空氣壟罩北部　測站將「亮紅燈」

中華電信奪OpenSignal行動網速第一名！　一萬杯咖啡大放送

找到歌路！柯文哲開唱「世界第一等」　網友狂喊「挪威的森林」

好男人把不到妹？專家神解「爛咖讓女生放心」...原因曝光網心碎

《模犯生》阿班10年前長這樣！　「整容級變化」網友全驚呆

珍貴猛禽誤觸黏鼠板　「松雀鷹」受困熱心民眾報110救援

離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎

高鐵站旁貨櫃咖啡廳！日系平價好咖啡　還能拍網美照

朱立倫曝「老婆視角」：熊熊發現今天在夜市吃的都是柯P系列！

比基尼登山客墜谷…涉爬黑山！山岳攝影家雪羊「1128字長文」回應玉管處

企排／離第二勝場只差2場　MIZUNO吳宗軒：不輕言放棄每顆球

鮭魚粉紅小羊皮實在太夢幻！紀梵希超美的細管唇膏好想整套收

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

生活熱門新聞

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓..

徵假男友過年1天1萬　包吃住再..

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世..

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎..

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有..

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收..

嬰屍裝炸雞桶　小爸爸：能冰這嗎

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外..

「免運省60她噴6千」老公看傻..

「大寒」到！冷空氣可能達寒流等..

大一帥男有3顆睪丸　女醫：裝水..

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老..

冷氣團冰3天剩10℃！最低溫時..

空服員遭乘客逼幫擦屁股　長榮回..

更多熱門

相關新聞

春節連假航班爆增　林佳龍公佈策略

今（19）是民航局72周年局慶，新任交通部長林佳龍出席致詞時提到，今（108）年春節9天連假中有7天航班超過800班次，比去（107）年增加100班，加上要防堵非洲豬瘟，對春節疏運是很大挑戰，所以必須「佈重兵」，希望桃園機場跟民航局能充分合作，給國人最好的出入境服務。

去年台灣領空過路費創新高！賺22.3億

今年兩岸春節加班機敲定共528班

燃油附加費調降　來回最多省800元

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面