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獨／搶到週日北上票坐嘸！后里台北「爆卡走道2hrs」　輪椅伯：好受傷

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記者曹悅華／台北報導

常搭火車的人都知道，車廂內人擠人是最痛苦的時刻，尤其是對身心障礙者來說，更是苦不堪言。有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，自己去（107）年12月搭乘后里到台北的列車，好不容易搶到這班北上車票，輪椅上車後驚覺前後車廂被人群佔滿，整整卡在走道上2小時，事後有致電0800台鐵客服要求書面答覆，至今也是不見回覆，感到相當灰心和傷心。

▲▼獨／搶到週日北上票坐嘸！后里台北「爆卡走道2hrs」 輪椅伯：好受傷。（圖／讀者提供-翻攝影片）

▲輪椅伯動彈不得情況。（圖／讀者提供，翻攝影片）

該名讀者表示，去年12月16日，從后里搭138次自強號列車到台北，坐位是8車4號，輪椅在上車後發覺前後車廂走道被人群佔滿，礙於列車即將開動，他請走道上的人（約5人）進入廁所，輪椅才得以推進至廁所，不過當時前後走道已經被人群塞滿，他與友人（同樣坐輪椅）完全無法動彈，連前方無障礙席位也是被腳踏車佔滿，女兒打台鐵客服電話請求列車長處理，而當列車長到達後，因車廂都擠滿人潮，她也是無可奈何。

▲▼輪椅伯搭台鐵沒位子。（圖／讀者提供）

▲輪椅伯當天車票。（圖／讀者提供）

讀者進一步表示，在自己要求處理下，列車長幫我拍照上傳局長信箱（至今不見答覆），就一直卡在廁所前走道一路到台北，事後，12月17，26日，分別致電0800台鐵客服要求書面答覆，雖然列車長一直很積極地幫忙，但台鐵局至今仍不見回覆。

▲▼輪椅伯搭台鐵沒位子。（圖／讀者提供） ▲▼輪椅伯搭台鐵沒位子。（圖／讀者提供）

▲車廂內相當擁擠。（圖／讀者提供）

讀者認為，自己買的是對號車票但卻被排擠在走道上，輪椅在無固定的情況下，火車若煞車會導致自身輪椅翻覆，要有逃生意外一定卡在走道上，他也質疑，這是台鐵管理制度問題，開放持悠遊卡民眾且無限制搭對號列車，又不做人數上的管制，遇上假日人潮乘客有如沙丁魚般，已嚴重影響旅客搭車品質及安全。

從《ETtoday新聞雲》獨家取得的影片可以看到整個車廂內滿滿都是人，當事人完全沒有移動到坐位跟輪椅席坐的空間，直呼「我坐在人行道上動彈不得」、「乘客要上車也不是，要下車也不是，不知道我要怎麼辦」，言語中盡是無奈。

該名讀者希望台鐵局能夠針對這次的疏失予以書面回應，並提出日後消費者遇到類似情形的因應及救濟辦法。對此，台鐵局表示對於該讀者的情境，目前正積極處理，有相關辦法會正面予以回應。至於外界質疑對身心障礙的基本保障，台鐵局說明，每個列車都設有無障礙設施的保留位，每列次4個位子，另外設有愛心通報機制，像是月台有落差的話會給予協助，有需要民眾可以多加利用。

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關鍵字：台鐵,輪椅,走道,殘障,身心障礙者

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