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全世界最快高速客輪！百麗新船3月開航　嘉義到澎湖只要1H

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▲▼百麗航運Austal高速客輪。（圖／百麗航運提供）

▲百麗航運今宣布引進兩艘最新高速客輪，號稱是全世界最快的客輪。（圖／百麗航運提供）

記者曹悅華／台北報導

全世界最快高速客輪在台灣！國內最大散裝貨運龍頭慧洋海運董事長藍俊昇今（17）宣布，其所創立百麗航運，已訂購兩艘最新高速客輪，為全台第一艘有國際航線的客輪，預計3月從嘉義布袋首航至澎湖馬公只要1小時、5月首航蘇澳至花蓮時間也只要1小時10分鐘，未來將成為極具時間競爭力的交通工具，足見拓展台灣海上觀光旅遊版圖企圖心。

百麗航運說明，去（107）年從澳洲知名船廠 Austal AustalAustalAustal 訂購兩艘業界目前最新高速客輪，載客數多達552人，命名分別為代表台灣國寶的雲豹 RIKULAU及藍鵲 BLUE MAGPIE，運用高速客船之優勢將以往只從嘉義布袋港返澎湖的航班，北延伸至台中港及往南延伸至高雄至澎湖的航線 ，讓北中南旅客都可以選擇最靠近自己的航點搭船至澎湖。

▲▼百麗航運Austal高速客輪。（圖／百麗航運提供）

▲雲豹內部環境相當舒適。（圖／百麗航運提供）

另外，百麗航運補充，百麗航運也將規劃五月交的第二艘船拓展台灣東部蘇澳至花蓮往返航線，以便利民眾更多元的交通選擇，最終目標-建立台灣海岸線之安全快速的藍色公路。

相較於過去多數由嘉義布袋港起程之船班，百麗航運提及，Austal客輪讓消費者有更多規劃 至澎湖的旅程選擇，不論是學校畢業旅行、各種社團或公司行號、各種社團或公司行號、員工包船旅遊、還是由船長主持的海上婚禮，不僅增加更多的本地旅遊 選擇與組合，更看好能帶動當地旅遊業之發展。

▲▼百麗航運董事長藍俊昇。（圖／記者曹悅華攝）

▲百麗航運董事長藍俊昇打包票，新船不僅高速，還不會暈船。（圖／記者曹悅華攝）

藍俊昇特別提到，這次引進的兩艘船除了以「高速」著稱，船速最高時速70公里，嘉義到馬公1小時、高雄到馬公2小時、台中到馬公2小時10分鐘，蘇澳到花蓮1小時左右，還主打「不會暈船」，希望能翻轉民眾對於搭船就會吐的負面想法，他提到，這次引進的船就算浪打到3.5米都沒有感覺，主要是因為配有水下平衡系統，可以把船操控的很平穩。

藍俊昇非常有信心，這是國內第一艘是用國際航線標準建造，而且是全世界最好的船廠所建造，有著亞洲最新、最穩定的系統，除了準備開航的台中、嘉義、高雄到澎湖，以及蘇澳到花蓮航線外，環島航線也在規劃中，甚至會有本島到廈門，同時透漏價格會跟其他業者一樣，讓民眾用用最合理的票價得到最高規格的服務。

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關鍵字：百麗航運,Austal,高速客輪,嘉義布袋,馬公

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