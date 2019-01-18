機車發不動！公主女嗆「不幫忙難怪還在魯」...他秒拿奶粉打臉：我結婚了

▲女子的機車故障無法發動，向一旁的男子求助。（示意圖／花蓮縣警察局提供，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

遇到困難時，可以尋求旁人的協助，但若態度不佳，可能不會有人願意幫忙。一名網友日前到藥局幫女兒拿奶粉，正要騎機車離開時，旁邊一個女騎士的機車一直發不動，這時那名小姐突然對他說，「看到也不會過來幫我，難怪還在魯」，他一聽瞬間傻眼，默默拿出奶粉回她，「我結婚了還有小孩」，便騎車離開。

網友在臉書「爆怨公社」社團中發文，「世界上真的什麼人都有，剛剛下班騎車買東西，順便去大樹藥局拿我女兒的奶粉（寄庫），拿好放進車廂在機車上滑一下手機，旁邊有一位小姐騎mio50，怎麼發都發不起來，我只是多看兩眼那位小姐就說話了。」

小姐：你幹嘛一直看不會過來幫忙嗎？

原po：我認識你嗎？

小姐：我就不懂機車你看到也不會過來幫我，難怪還在魯，一副魯蛇樣。

聽到這個小姐莫名其妙的一番話，原po默默從車廂拿出奶粉，立刻打臉對方說，「我結婚了還有小孩」，然後就騎著機車揚長而去。事後他回想起這一番經歷實在難以置信，「天阿我遇到什麼了......」。

網友們看到他的貼文，紛紛留言表示，「想把你，沒把成，慘洗臉」、「你這巴掌打的好啊」、「順便補她一槍：我老婆還比妳漂亮」、「應該回她：就算魯到底也比有妳這樣的老婆好」、「笑死難怪她沒人幫啊」、「嚴重公主病患者，或是自以為天仙下凡的美人吧」、「活該還在魯的根本是她吧」、「要人幫忙說話還不客氣」。

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