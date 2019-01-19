「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人一看秒懂！網狂蓋400樓：懷念阿嬤煮的

▲「歐迪啊」是什麼菜？（圖／翻攝自維基百科、爆廢公社）

生活中心／綜合報導

這鍋到底是什麼！一名女網友在臉書上詢問，因為自己不是閩南人，不太懂台語，但是滿想知道「歐迪啊」煮的粥，到底是什麼菜？引起網友狂蓋了475層樓留言。其中，有專業的網友直接喊「歐迪啊」煮成的料理就是古早味，家家戶戶都有吃過這道菜，甚至逼出時代的眼淚。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」表示，由於自己不是閩南人，不懂台語，但很想知道她滿喜歡的料理是用「歐迪啊」煮的粥，到底是什麼菜呢？於是詢問爆系網友們一同解答。

此文一出，立刻引起網友來留言：「這是龍葵菜」、「這個超好吃的欸」、「龍葵煮稀飯，一定要加香菇」、「這超好吃，加香菇肉絲」、「這個一定要加澎湖花生和臭肉乾下去煮，有夠好吃」、「煮粥超好吃」、「現在吃到這個會想哭」、「小時候都吃一碗公」、「鄉下地方一大堆，小時候還會拔籽來吃，澀澀的不好吃」。

還有網友表示：「要吃野生的，超苦，可是真的很好吃」、「我都加大量胡椒鹽」、「我們鄉下很多，也很常吃」、「懷念阿嬤煮的嗚嗚」、「記得這菜不管要麻油炒薑或煮粥，都要先川燙後再料理才不會太苦」、「超愛吃這樣煮的」、「這鍋就是滿滿的古早味」、「鄉下小孩從小吃到大哈哈」。

▲專業網友指就是烏甜仔菜「龍葵」。（圖／翻攝自維基百科）

「歐迪啊」名為「龍葵」，又叫黑珠仔菜、烏甜仔菜，也有家庭說「烏籽阿」、「黑粒啊」等，會取這個名字是因為龍葵成熟後的果實是黑紫色的圓形漿果，才會有「黑珠仔」、「烏甜仔」等稱呼。「歐迪」其實是「烏甜」的意思。

龍葵在市場很容易買到，上網查也有相關食譜，但因為現在很少年輕人愛吃微苦的蔬菜，因此這道佳餚只剩下長輩們習慣的料理，當照片一出，才勾出網友的時代眼淚，記憶中阿嬤煮的「歐迪啊」好味道可能再也吃不到了。