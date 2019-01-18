澳洲海灘撿到「3條果凍姊夫」超肥大　神人解答...網筆記：長知識了

▲Nina Chen表示，摸起來軟軟滑滑的。（圖／Nina Chen授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

網友Nina Chen到澳洲打工旅遊，前幾天她在摩迪亞洛克海灘（Mordialloc beach）遊玩時，發現這一條條像果凍的透明物體，不禁好奇究竟為何物。在老司機們輪番往色色方面猜測後，神人終於解答了。

Nina Chen向《ETtoday新聞雲》記者表示，到澳洲打工旅遊半年了，1月15日那天，她在墨爾本南郊的摩迪亞洛克海灘，看到這透明的物體，「不會動，軟軟滑滑的很像果凍，但是一捏會破掉。」

Nina Chen直說，海裡面有一堆，姊姊猜是糞便，而她也忍不住好奇，於是發文求問，「有人知道這個透明物體是什麼嗎？」看到這一幕，老司機們紛紛腦洞大開，搶答「西北水晶姐夫」、「是透明小怪獸」、「拿來當水餃墊」、「就是姊夫」。

在一片熱烈反應中，她終於得到解答，「不是姐夫、國王的屌、也不是果凍哦！正解是Moon Snail、Conuber sordidus（Polinices sordidus）的卵塊。」據了解，這是一種掠食性的海蝸牛，分布於澳洲東岸，也有出現在澳洲的塔斯馬尼亞州（Tasmania）及紐西蘭。

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