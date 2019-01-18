高學歷失業！交大碩「履歷投5個月」沒人要...網曝：學歷「附加價值」很有用

▲國立交通大學（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

在台灣傳統社會「唯有讀書高」的觀念之下，學歷一直是人資看重的條件之一。一名交大光電所畢業的網友在PTT上抒發心情，他從去（2018）年8月開始投履歷應徵工作，丟了20幾份履歷，但有機會面試的也沒幾家，找了5個多月都還找不到工作，讓他感慨現在新鮮人即使學歷好也很難求職了。

該名網友畢業於交大光電所，大學也是念「台清交成」四大之一，畢業後學長建議他可以在退伍前3個月左右開始投履歷，從8月左右來來回回投了十幾二十間以上的公司，大部分都石沉大海，即使有爭取到面試機會，最後也都沒下文。

他表示因為住家在內科附近，找工作上也都以台北、新竹和桃園的工作優先，如果有公司待遇不錯又可以學很多，他也願意到台北以外的城市工作，但在應徵過程中都沒有遇到。歷經了5個多月的求職期，他也開始有些感觸，覺得即使拿著四大的學歷出社會，台灣職場對新鮮人的態度卻相當不友善。

「對於一個新鮮人來說，應該很少會有什麼東西是真的會的或有經驗的，相信很多工作過的人都知道很多東西都是進去公司後才學」，但許多主管都會在面試時問有沒有相關經驗，或是有沒有學過某個程式語言，「只要說不會或沒經驗，很多主管就會開始露出不屑的臉。」

▲他從交大光電所畢業，找工作找了5個月都找不到。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

他說很多公司在104求職條件上還會註明歡迎新鮮人，但面試時說沒有相關經驗卻又表現得一副沒經驗就該低聲下氣的樣子，「我如果都會我還這樣找你求職，等到那個時候就應該是你求我去面試了吧，我覺得真的這樣也沒必要把新鮮人批評得一文不值。」

這5個月他到處投履歷卻處處碰壁，不禁讓他思考學歷和科系是不是根本不重要，反而是有經驗進得去公司工作比較重要，「我面了那麼多沒一個在意學歷，真的覺得學歷好沒比較吃香」，對比許多外商都希望求職者沒經驗最好，他不禁感慨，「越來越覺得很多台灣企業把新鮮人當萬能什麼技能都要會，然後薪水又給很低。」

這篇貼文引起廣大網友迴響，不少網友認為學歷還是很重要，問題出在科系和領域，「覺得是領域的關係」、「科系問題」、「現在科技業早就不是你碩班領域不同就可以進去的」、「問題不在學校，在科系」、「你會的公司不要，公司要的你不會，面試當然就少了」。

還有網友覺得學歷的重要性在於人脈，「113光電應該有些老師有業界同學吧，找老師協助如何，只要會基本電子電路電磁學，人格正常，我不太信系統廠硬體缺一個機會都沒有」、「113其實學長姐和同學們應該會有幾個有好工作的， 學歷最大的用途是人脈，那種不靠學歷就有人脈的不是很會做人就是有實力。」

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