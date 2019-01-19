感冒戴口罩！老闆責備她「損害餐點品質」　網戳傷心處：抱病上班還被嫌

▲感冒戴口罩是保護別人的一種方式。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

感冒戴口罩是為了保護別人，但她卻因此被老闆責備！一位女網友表示，身為外場服務生，為了不要把病毒傳染給客人，最近都戴著口罩上班，但是卻被老闆叫去問說「什麼時候會好」、「戴口罩會讓1、2千元的餐點掉價」，讓她委屈表示「生病又不是我願意的」。

這位女網友在臉書「爆廢公社」中表示，她身為一位餐廳服務生，最近剛好得了流感，由於不想把病毒傳染給客人和同事，所以都戴著口罩上班。沒想到昨日忙完後，老闆跑來問她為何一直戴口罩，得知是感冒之後又逼問她「什麼時候才會好？」最後還說因為她的口罩，店裡1、2千塊的餐點都變得「沒有品質」，讓她相當委屈。

▲客人應該不願看到服務生一直咳嗽，還不戴口罩吧！（圖／達志／示意圖）

莫名背負這樣的指控，原po表示，自己已經有去看醫生了，但也不知道什麼時候病情才會好轉。她也無奈地說，感冒不是她願意的，而且是因為人手不足才抱病上班，不戴口罩的話，萬一傳染給客人誰要負責？

po文一出，網友們紛紛抱不平表示，「我們賣6、7萬的包感冒也是戴口罩啊，所以會讓包變600是嗎」、「妳已經做的很好了，是老闆不識貨」、「流感還要上班！」、「難道老闆去吃飯喜歡看到服務生一直咳嗽、流鼻涕，不戴口罩的為他服務？？」、「你就在老闆面前咳給他看口罩記得拿掉！」、「生病上班還被精神虐待...」。

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