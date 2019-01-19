車被撞！可愛妹子留Line給他「想請你吃飯」...網喊母湯：案情不單純

▲可愛妹子留line id給他，還說要請他吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

機車停在路邊被撞也能認識妹子！一名網友早上出門時，發現自己停在路旁的機車上有些小擦傷，車上還有一張紙條，原來是不小心被人撞倒，對方留下聯絡資訊想補償他，他依照對方留下的Line ID 搜尋，結果竟然是個可愛妹子！但礙於自己已經有女友了，他只好把對方當朋友，也沒有向對方索取賠償。

這名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，他一早出門時，發現停在路旁的機車有些小擦傷，車上還留著一張紙條寫著，「請問可以加你的Line嗎？想請您吃飯，如果方便的話！」對方留下自己的ID後，也向他道歉並坦承，「因為早上出門，不小心撞倒您的車子，請原諒我，對不起！」

看到這張紙條他傻了，車子的傷並不嚴重，他並不打算向對方索取賠償，但搜尋ID後發現對方Line照片是個可愛妹子，雖然很想去讓對方請吃飯，但礙於自己有女友了，要是女友知道他和可愛妹子單獨吃飯肯定會生氣，讓他非常猶豫，最後他還是加了對方，也說明自己有女友，算是多交了一個朋友。

網友們看到他的貼文都覺得案情不太單純，「這是新的搭訕方式嗎」、「小心點...有人也遇過，最後沒拿到修車費，反而付了一大筆遮羞費」、「有那麼好康的事情？ 樓主記得帶本票去赴約...」、「說不定他用假照片騙你的」、「不用錢的最貴，切記」、「人家有誠意的話加一下無妨，不過這年頭詐騙的還是要小心」。

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