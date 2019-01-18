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熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣　網暈船醒了：母湯

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▲▼熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣　網暈船醒了：母湯。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲她超自信露出白皙美腿。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

修圖可以讓照片裡的自己更美、更有自信，但記得要修完整呀！一名女網友站在試衣間超美自拍，還翹起臀部擺出性感POSE，超辣的照片一上傳網路立刻被讚爆，而是「鏡中真面目」全曝光了，讓網友崩潰說「金價母湯啦！」

從自拍照片畫面中可見，一名褐色長髮白皙辣妹在試衣間自拍，她身穿灰色緊身上衣、黑色牛仔熱褲各種矲拍，還露出性感腰窩狂秀好身材；她也自信地把手伸到前方鏡子上，微微轉身拍向另一鏡子，營造一種鏡中鏡的美感，只是沒想到出賣了自己。

鏡頭前的她長腿、腰瘦的好身材，在鏡中全變了樣；從鏡子倒影可見，雙腿變得極為擁腫，有超瘦「腰窩」的性感蛇腰瞬間微微凸出，露出肥嫩嫩的油肚，手臂也微微變粗；再仔細看可以發現，試衣間的牆壁整個都歪了，連柱子都已成「彎曲蛇型」。

▲▼熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣　網暈船醒了：母湯。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲真面目完全變了一個人。（圖／翻攝自爆笑公社）

女子真實樣貌整個大曝光，完全變了一個人，網網友紛紛留言笑說，「整個空間都扭曲了，小心穿越時空啊」、「窗簾變形超嚴重」、「魔鏡啊魔鏡，妳也太好了吧」、「都是鏡子的錯」、「腳鞋也沒p好吧！那麼大號」、「以前還能相信照片，現在只能相信照騙」、「撇開鏡子不說，那個屁股就怪怪的」。

其實這張照片已瘋傳許久，最早出現是在2015年，每一年都會被拿出來討論，瘋傳世界各地，近日再次掀起話題，也傳到台灣的爆系社團裡，超過7000名網友瘋狂議論。

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熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣
理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

關鍵字：修圖,爆笑公社

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