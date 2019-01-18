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三寶騎士逆向連閃兩車用腳轉彎　駕駛嚇3秒「差點買下一條人命」

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三寶騎士逆向用腳蹬，駕駛嚇壞「差點買下一條人命」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲遠遠的隱約能看到銀色機車騎士轉彎。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

張姓網友17日在臉書「爆料公社」PO出一段行車紀錄器影片表示，當天上午8點多行經台中市大肚區的沙田路時，一名逆向的機車騎士突然鑽進內車道，下一秒馬上往畫面右側歪去，雖然沒有釀成車禍，但還是把他嚇得不輕，「我差點買下一條人命。」

影片中，只見原PO駕駛的車輛平穩行駛在內車道，經過一個紅綠燈口後繼續直行，就在這個時候，一名從前方路口左轉的機車騎士閃過另一輛汽車和機車，直接彎進內車道和他「正面對決」，接著對方單腳落地一蹬、屁股一扭就往畫面右側歪去，最後驚險駛離。

三寶騎士逆向用腳蹬，駕駛嚇壞「差點買下一條人命」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲接著閃過白色汽車和機車逆向直衝。

原PO提到，這起事件發生在17日上午8點的台中市沙田路，雖然只有短短3秒鐘卻是攸關生死的關鍵時刻，「我差點買下一條人命……。」其他網友看完影片也留言批評騎士，「簡直是活膩了啊」、「以為在表演特技嗎？」、「如果是我，這條命恐怕得收了」、「買下還很衰，過失致死是公訴罪還有刑責」。

事實上，部分機車騎士為了一時的方便，都會選擇直接逆向轉彎，但這樣的行為很容釀成車禍，輕則受傷，或依《道路交通管理處罰條例》開罰600元到1800元不等的罰款，重則連命都沒了；而在肇事責任方面，現今法官大多已打破「大車賠小車」的既定觀念，判決結果主要取決於雙方當事人有無違規、闖紅燈以及反應時間等三大條件，萬一不幸碰上車禍，保存完整的證據例如行車紀錄器、監視器畫面，會比較保險。

▼最後用腳一蹬閃開，驚險瞬間把原PO嚇了一跳。

三寶騎士逆向用腳蹬，駕駛嚇壞「差點買下一條人命」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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