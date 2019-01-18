運將打到騎士滿嘴血又踹翻機車　警神救援「不要動！」影片曝光

這款ㄟ駕駛 惡劣+囂張 由鋼鐵爸（阮橋本） 發佈於 2019年1月17日 星期四

網搜小組／綜合報導

張姓騎士17日晚間9點多在台北市內湖區與黃姓計程車司機發生行車糾紛，不僅挨打到滿嘴是血，好不容易在成美橋旁將對方攔停下來，還被踹機車，幸好就在這個時候警員趕到，大喊一聲「不要動」才喝止住準備離開的運將。「鋼鐵爸」阮橋本在臉書分享這段影片，網友們紛紛留言大讚，「警察出場時間帥翻」、「那聲不要動特別好聽」。

影片中，騎士將自己的紅色機車擋在計程車前，一邊說自己現在滿嘴都是血，要求在旁邊走來走去的運將不要動也不能碰到他的車，「你剛剛撞我跑掉，已經很危險了」，這時運將回答自己並沒撞人，他再次反問，「你剛剛沒有開門撞到我的車喔？」

▲警方目前已經登記兩人身分資料，會再分別通知到派出所說明。（圖／記者趙永博攝）

就在騎士第二次強調不要碰他的車時，運將一氣之下乾脆一腳把機車踹翻，讓他看了又氣又心疼直呼，「很好、很好，非常好，現在全部的人都知道了，你這樣是肇事逃逸！」不過，運將似乎也沒有想要繼續理論的意思，上了車油門一踩就準備離開，這時警方剛好趕到現場，立即大聲喝止「不要動」，這才把人攔下。

「鋼鐵爸」阮橋本在臉書分享這段45秒的行車糾紛影片，還不忘批評「這款ㄟ駕駛，惡劣＋囂張」；其他網友看完也紛紛力挺機車騎士和警察，「警察這時間出場帥翻」、「那聲不要動特別好聽」、「原本越看越7pupu，聽到不要動馬上舒壓」。

▼▲騎士出示驗傷單。（圖／當事人提供、記者趙永博攝）

至於整起糾紛究竟是因何而起，其實是黃姓運將先按喇叭逼車，張姓騎士在停等紅燈時上前理論卻遭打傷，憤而狂追600公尺攔車，才會爆發影片中的第二次衝突；警方則表示，騎士表明要去驗傷，後續若對運將提告傷害以及毀損罪，都會依規定受理。

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▲網友留言讚警方神救援。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸）