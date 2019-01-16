將軍港「漁網男屍」身分曝光！全身發紫泡腫躺魚群　45秒影片網友全驚呆

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記者許凱彰、鄒鎮宇／採訪報導

有網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，一艘漁船在捕魚時意外撈到一名溺斃男子的屍體，影片一出後讓網友全都嚇傻。遺體隨後經證實，是一名日前失蹤的印尼籍漁工，背景確定是在台南市的將軍漁港，詳細的案情還在進一步了解當中。

據了解，一艘漁船巨豐號12日上午7點時許，於高雄茄萣外海12浬處捕撈一具遺體，經證實後，確定遺體為另艘漁船新勝吉號落海的印尼籍漁工，已經完成相驗，落海原因還有待做進一步調查。

▲屍體被海水泡腫卡在漁網的魚群中。（圖／翻攝爆料公社，下同。）

「東港魚船捕捉到屍體！」一名男網友以此為標題PO出一段45秒影片，內容可以看到一名身體發紫的遺體卡在漁網之中，一旁的海巡人員幫忙將漁獲撥開，試著解縛漁網卡住的遺體。記者事後打電話到該地查證，證實地點是在台南將軍漁港，並非網友所言。

該文PO出不到1小時，便有7000多名網友按讚、留言，「 阿彌陀佛！祝福船家滿載而歸」、「RIP...也算功德一件」、「真的不敢點進去看> <」、「感謝船長的善德，願往生者安息」、「以前去海釣時有聽老船長說過撈到水流屍是很大的功德，會保祐漁民滿載而歸的。」

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電轄屬的第六巡防區，當班的施姓上尉證實是在台南將軍漁港發生，詳細的事發內容，還有待向帶班長官做確認，目前沒辦法代表發言。

第六巡防區的彭姓主任於16日下午致電記者提到，有關於落海原因，據通報並沒有相關的消息，案情已移交地檢署做處理，希望案件圓滿結束。