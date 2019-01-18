三度家暴父氣兒子忘拔電視插頭　奶粉罐狂K再徒手海扁

突發中心／綜合報導

從肉圓沒加辣到台南虐童致死事件，家暴議題再次成為社會各界熱議的話題之一。新竹縣馮姓父親三度家暴遭法院判刑，2018年7月不滿妻子回娘家，加上兒子沒有拔起電視的插頭，憤而在其他子女面前毆打大兒子和女兒，日前被新竹地檢署檢察官再次依傷害及違反家庭暴力防治法提起公訴。

▲馮男不滿兒子沒有拔電視的插頭，氣得拿奶粉罐丟擲。（示意圖／ETtoday資料照）

根據《自由時報》報導，馮男自2015年起就陸續因為三起家暴事件遭法院判處拘役，2017年10月雖然法院核發保護令，但他收到之後並未遵守，隔年7月13日晚間酒後不滿妻子回娘家，竟然當著其他子女的面前毆打女兒出氣，導致女童臉部瘀青。

但事件還沒有因此結束，同一天晚上馮男發現大兒子沒有遵照規定拔除電視機的插頭，一氣之下拿起奶粉罐等物品丟擲，再徒手毆打兒子的胸腹部，讓目睹整個施暴過程的孩子們嚇壞。

▲馮男的3名子女長期遭受家暴。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

由於馮男先前已有家暴被判刑的紀錄，如今甚至無視保護令，長期對3名年幼的子女施暴，新竹地檢署檢察官日前依傷害及違反家庭暴力防治法等罪嫌，對這名惡父提起公訴。

而近一週內陸續傳出虐童家暴案，民進黨立委蘇巧慧與新北市議員張維倩、林裔綺、彭佳芸等人，17日召開記者會呼籲修法建立吹哨者制度，畢竟根據現有的統計資料，光是2017年就有11萬件的家暴通報案，平均每5分鐘就有1起案件產生，兒虐案更是每15分鐘就發生1件，不論是家暴還是兒虐，每年的通報數字都在攀升當中。

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