小黃載客超車與機車男起衝突　司機暴怒打人踹車

▲計程車與機車發生行車糾紛，警方獲報後到場登記2人身分資料，再分別通知2人到派出所說明。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

17日晚間9時許，一名24歲的張姓男子騎機車行經台北市內湖區潭美街時，一台計程車在後方疑似要超車，不斷鳴按喇叭逼車，張男停等紅燈時詢問司機為何要這樣開車，40歲的黃姓司機突然暴怒下車，朝張男揮拳毆打，並駕車逃離現場，張男一路追趕600公尺，在成美橋引道攔下小黃，並報警處理。

張男表示，17日晚間9時許，他正從潭美街要騎車回家，後方一台計程車不斷按喇叭逼車，疑似要超車，一度還逆向超車，但沒有成功，他認為這樣的駕駛方式十分危險，在停等紅燈時，騎車靠近計程車左側，並敲窗詢問司機為何要如此開車。

小黃司機下車理論，開車門時還撞到張男機車，兩人便發生口角，黃姓司機暴怒揮拳，朝張男臉部及腹部毆打，安全帽鏡片也遭毀損，而黃姓司機打完人便立即開車逃逸。

張男騎車一路追趕，終於在成美橋下引道將計程車攔停，並打電話報警，沒想到黃姓司機認為張男惡意擋車，又下車將張男機車踹倒，這時小黃上的乘客見衝突發生，便趕緊下車付錢走人。

警方在接獲報案後趕到現場，了解糾紛原因及過程後，對雙方進行酒測，確認2人都無酒駕，當場留下2人身分資料，分別通知2人到派出所製作筆錄。

警方表示，由於當下發生糾紛時，2車都是靜止狀態，並沒有發生事故，故僅以行車糾紛來處理，而黃姓司機在現場情緒十分激動，警方擔心再度發生衝突，在登記資料後，分別通知2人到案說明。

張男在製作筆錄時，也提供相關錄影畫面給警方存證，且認為黃姓司機有涉嫌毆打及毀損的嫌疑，但因錄影畫面僅有運將踹車，並無法證明運將打人，故警方請張男至鄰近醫院驗傷後，再受理張男的控訴。

▲遭運將毆傷的張姓男子在成美橋旁騎樓接受記者訪問。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區潭美派出所外觀。（圖／記者趙永博攝）



▲▼張姓男子臉部遭運將毆傷後，到醫院開立驗傷單。（圖／當事人提供）



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