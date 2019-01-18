下班相約公司內飲杜康　酒後衝突1男下巴遭利器割傷

▲私人公司內深夜傳出2男酒後衝突，警方在現場帶回4人訊問。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市中和區連城路一處私人公司內，18日凌晨1時許，8名友人下班相約在公司內對飲，其中4人酒後爆發口角推擠，衝突中有人持利器揮舞，1名28歲的曾姓男子下巴遭劃傷，而另一名46歲的林姓男子手部也被割傷，警消獲報到場，將傷者簡單包紮。

其中曾男因血流不止，早已自行就醫治療，其餘相關涉案人則留置現場被員警分別訊問，員警事後將其中4人帶回派出所了解案情。

警方表示，凌晨1時許，警方獲報打架後到場，只見現場騎樓血漬滴整路，進入私人公司內，尋問在場相關人士，都辯稱不知情，而下巴遭劃傷的曾男，已自行到院就醫，只見林男手部有傷，便請救護人員將他包紮止血，事後將現場4名疑似參與打架的男子，帶回派出所內訊問。

警方訊問後初步了解，原來是一間私人公司內的聚會，下了班相約在公司內飲酒，三杯黃湯下肚後，其中2人發生口角，一旁還有20歲的王姓男子、17歲的陳姓男子推擠拉扯，從公司內打到騎樓，疑似吵鬧聲太大，才被鄰居發現報警。

警方帶回4人至派出所訊問，當事人並不願意透漏衝突細節，只向警方描述衝突中有人持玻璃碎片揮舞，才導致2人身上有傷。打架的雙方暫不提告，但警方認為衝突疑點重重，詳細原因還有待釐清。

目前警方正積極調閱相關監視器畫面，而警方訊後還是強勢依社維法及刑法150條，要把4名滋事的男子都函送法辦。

▲警方在公司外了解案發過程。（圖／記者趙永博攝）



▲▼手部受傷的林男也被帶回派出所。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方帶回相關涉案人回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）



▲▼公司外的騎樓到處是血跡。（圖／記者趙永博攝）



▼公司玻璃門外也有2滴血跡。（圖／記者趙永博攝）



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