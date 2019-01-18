「這是感情測試」已婚女奪純情男初夜…上床3次借34萬：我是真愛

▲女子隱瞞自己是已婚的酒店小姐，卻以結婚為前題勾搭男子。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關，下同）

社會中心／綜合報導

新北市一名在酒店工作的紀姓女子利用交友軟體認識呂姓男子，她明明已婚，卻主動示愛，還欲與呂男以結婚為前提交往，再以考取美容師職照補習、祖母過世需喪葬費等理由向呂男借了34萬元，其中一次是呂男當面交錢、她就當場「獻身」。事後呂男覺得自己被騙，但紀女認為兩人就是情侶關係才發生3次性行為，然而法官認定這是詐欺行為，共判紀女1年6個月徒刑，僅4個月可易科罰金，可上訴。

36歲的紀女2017年3月化名為「林珮婷」，利用交友軟體認識呂男，隱瞞自己在酒店工作的身分，佯稱自己在美容中心工作，欲與呂男以結婚為前提交往，還以報考美容師執照計畫，需要用錢的理由，向呂男要了4萬元。接著4月底，紀女再以不小心打破美容中心的精油須賠償，再跟呂男拿12萬元。

2017年5月，紀女再稱祖母過世，需要喪葬費用18萬元，還跟呂男約在台北市一家旅社見面，呂男當面交出18萬元，紀女也當場獻身，兩人就發生性行為。同年6月，紀女聲稱，自己騎機車的時候撞到了一名外籍孕婦，造成流產須賠償250萬元，還告訴呂男，若拿不出來這些錢，她就要去酒店上班。

呂男得知後，本來還想去錢莊借錢，後來家人極力阻止，才未受騙匯款。他向警方報案，與警合作約紀女碰面，才發現「林珮婷」根本就不是紀女的名字，全部的一切都是紀女在騙他，玩弄了他的感情！

「那是為了要測試男生對我的感情！」新北地院開庭，紀女承認已婚，當時在酒店工作，但不想讓呂男得知詳情，才謊稱在美容中心工作。她坦承自己未打破精油，而是打破酒；祖母過世雖然不是當下的事，但家中長輩也向她催討當初的喪葬費用；她共借了34萬元也有意還錢給呂男，「我沒有不還錢的意思。」

紀女的律師辯稱，兩人是男女朋友，曾發生3次性行為，如果紀女有意詐騙，也根本不用和呂男發生親密關係，而且紀女當時確實有打算報考美容師，也真的有打破公司的酒；祖母過世雖然不是當下的事，但事後家裡長輩也確實有向她催討當初的喪葬費18萬元。她沒詐欺犯意，才會跟呂男借錢。

紀女為了證明，還拿出2018年度「全國技術士技能檢定報名表」為證據，但法官發現，紀女拿出的報名表職類是「職業安全管理、保母、化學性因子作業環境監測、照顧服務員」等，根本不是美容師考試，如果紀女後來放棄報考，應該也可以直接還呂男4萬元。

而且紀女稱打破工作的酒需要賠償，卻始終沒有辦法提出打破酒或是賠償酒的證據；至於要支付祖母殯葬費，根據對話紀錄，紀女曾直接向呂男說「頭七」要付18萬元；另外，車禍撞孕婦須賠償250萬元，稱是為了要測試呂男對她是否為真感情，但法官認為，情侶不可能用借錢欠債測試真愛。

法官認為，有性關係不代表有真感情，也不會正當化她屢次用虛假的理由欺騙要錢，認為紀女已觸犯詐欺取財罪，利用呂男的感情經驗不足，讓他以為遇到了真愛，沒想到竟然是騙財女子，且事後也否認犯罪、毫無悔意，因此判1年6個月，其中4個月可用12萬元易科罰金。