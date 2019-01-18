　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「這是感情測試」已婚女奪純情男初夜…上床3次借34萬：我是真愛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶,戀人,曖昧 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女子隱瞞自己是已婚的酒店小姐，卻以結婚為前題勾搭男子。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關，下同）

社會中心／綜合報導

新北市一名在酒店工作的紀姓女子利用交友軟體認識呂姓男子，她明明已婚，卻主動示愛，還欲與呂男以結婚為前提交往，再以考取美容師職照補習、祖母過世需喪葬費等理由向呂男借了34萬元，其中一次是呂男當面交錢、她就當場「獻身」。事後呂男覺得自己被騙，但紀女認為兩人就是情侶關係才發生3次性行為，然而法官認定這是詐欺行為，共判紀女1年6個月徒刑，僅4個月可易科罰金，可上訴。

36歲的紀女2017年3月化名為「林珮婷」，利用交友軟體認識呂男，隱瞞自己在酒店工作的身分，佯稱自己在美容中心工作，欲與呂男以結婚為前提交往，還以報考美容師執照計畫，需要用錢的理由，向呂男要了4萬元。接著4月底，紀女再以不小心打破美容中心的精油須賠償，再跟呂男拿12萬元。

2017年5月，紀女再稱祖母過世，需要喪葬費用18萬元，還跟呂男約在台北市一家旅社見面，呂男當面交出18萬元，紀女也當場獻身，兩人就發生性行為。同年6月，紀女聲稱，自己騎機車的時候撞到了一名外籍孕婦，造成流產須賠償250萬元，還告訴呂男，若拿不出來這些錢，她就要去酒店上班。

呂男得知後，本來還想去錢莊借錢，後來家人極力阻止，才未受騙匯款。他向警方報案，與警合作約紀女碰面，才發現「林珮婷」根本就不是紀女的名字，全部的一切都是紀女在騙他，玩弄了他的感情！

▲情侶,戀人,曖昧 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

「那是為了要測試男生對我的感情！」新北地院開庭，紀女承認已婚，當時在酒店工作，但不想讓呂男得知詳情，才謊稱在美容中心工作。她坦承自己未打破精油，而是打破酒；祖母過世雖然不是當下的事，但家中長輩也向她催討當初的喪葬費用；她共借了34萬元也有意還錢給呂男，「我沒有不還錢的意思。」

紀女的律師辯稱，兩人是男女朋友，曾發生3次性行為，如果紀女有意詐騙，也根本不用和呂男發生親密關係，而且紀女當時確實有打算報考美容師，也真的有打破公司的酒；祖母過世雖然不是當下的事，但事後家裡長輩也確實有向她催討當初的喪葬費18萬元。她沒詐欺犯意，才會跟呂男借錢。

▲情侶,戀人,曖昧 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

紀女為了證明，還拿出2018年度「全國技術士技能檢定報名表」為證據，但法官發現，紀女拿出的報名表職類是「職業安全管理、保母、化學性因子作業環境監測、照顧服務員」等，根本不是美容師考試，如果紀女後來放棄報考，應該也可以直接還呂男4萬元。

而且紀女稱打破工作的酒需要賠償，卻始終沒有辦法提出打破酒或是賠償酒的證據；至於要支付祖母殯葬費，根據對話紀錄，紀女曾直接向呂男說「頭七」要付18萬元；另外，車禍撞孕婦須賠償250萬元，稱是為了要測試呂男對她是否為真感情，但法官認為，情侶不可能用借錢欠債測試真愛。

法官認為，有性關係不代表有真感情，也不會正當化她屢次用虛假的理由欺騙要錢，認為紀女已觸犯詐欺取財罪，利用呂男的感情經驗不足，讓他以為遇到了真愛，沒想到竟然是騙財女子，且事後也否認犯罪、毫無悔意，因此判1年6個月，其中4個月可用12萬元易科罰金。

ET快訊
虐童共犯進來了！看守所安排「大哥級室友」防圍毆
司機爆頭亡「白影」1秒飄出！影片曝光網驚：靈魂出竅

關鍵字：酒店,交往,情侶,借錢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虐童共犯進來了！看守所被告拳頭都硬…安排「大哥室友」睡同房

虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

快訊／北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

三度家暴父氣兒子忘拔電視插頭　奶粉罐狂K再徒手海扁

「這是感情測試」已婚女奪純情男初夜…上床3次借34萬：我是真愛

運將打到騎士滿嘴血又踹翻機車　警神救援「不要動！」影片曝光

運將怒毆機車騎士　男子忍痛騎車追600米攔小黃

國3苗栗凌晨重大車禍！3車追撞「殘骸噴對道」1死2傷

下班相約公司內飲杜康　酒後衝突1男下巴遭利器割傷

獨／「差5秒命就沒了」國道3車恐怖追撞！他目睹全程嚇：司機臉都血

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

尾牙拚了！台積電員工剃張董頭　網友讚超強馬屁：這年終不得了

虐童共犯進來了！看守所被告拳頭都硬…安排「大哥室友」睡同房

虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

快訊／北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

三度家暴父氣兒子忘拔電視插頭　奶粉罐狂K再徒手海扁

「這是感情測試」已婚女奪純情男初夜…上床3次借34萬：我是真愛

運將打到騎士滿嘴血又踹翻機車　警神救援「不要動！」影片曝光

運將怒毆機車騎士　男子忍痛騎車追600米攔小黃

國3苗栗凌晨重大車禍！3車追撞「殘骸噴對道」1死2傷

下班相約公司內飲杜康　酒後衝突1男下巴遭利器割傷

獨／「差5秒命就沒了」國道3車恐怖追撞！他目睹全程嚇：司機臉都血

打包食物箱解兒童飢餓　4家壽險動員志工傳愛到全台各角落

供應持續短缺　鈀金賈格首度衝破1400美元

韓文「純友誼」只要多加一個字！太妍、鄭有美公認男閨蜜是他們

北韓高官金英哲抵美「聚焦川金二會」　料見川普轉交金正恩親筆信

拚大選！吳敦義布局520後率縣市長登陸　諸侯冷回應

「滑球怪物」被洋基搶走　紅襪完全沒在怕已列備案

柯文哲組政黨　柯媽媽：「做市長都被罵翻了」短期內絕不支持

日職／台灣史上最強打者降臨　王柏融是攻擊型火腿關鍵

虐童共犯進來了！看守所被告拳頭都硬…安排「大哥室友」睡同房

漫威跟風對比照！　網友惡搞更精彩「10年後都化成灰」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她..

母逼「三太子割肉還親」！桃園童..

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞..

運將3連擊狠瞪！騎士崩潰：我滿..

女大生劈腿和前任上床　正牌男友..

虐死1歲童打「流產牌」！堂姊哭..

虐嬰4人玩民宿騙吃喝　瞎掰「錢..

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

童被折疊桌夾死　政府半年內列管

台南1歲女童遭虐死！爆被冒名募..

500人夜圍南檢　警調虎離山送..

獨／國道3車恐怖追撞！他目睹嚇..

三重宮主上吊亡　身旁僅留親友聯..

大雨送100便當　保時捷辣妹：..

更多熱門

相關新聞

12星座男最怕哪種類型的女生？牡羊男不耐抱怨、射手男討厭做作

每個人都會有不同的個人魅力與特質，有些人第一眼就讓人覺得氣質很好；有些人一出現就讓聚會進入高潮；也有些人一開口就讓大家頻頻翻白眼。12星座男最討厭女生出現什麼特質？

「涵碧樓」跨足坐月子中心　月賺320萬人民幣

學生情侶親熱！長椅「激烈抖動」爆紅

讓他難抗拒！「5招約會邀約法」曝

苦追空姐慘遭拒　他「愛情斷鏈症候群」纏身

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

屬「豬」或姓「朱」有好康

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞全線封閉

STUDIO A i8手機不用一萬

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

館長合照正妹女警！手臂和頭圍一樣粗

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

李沛旭脫外套⋯蔡淑臻深V也輸了

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

被逼做20次試管「卵子都沒了」！男方冷回：我們有錢

展榮展瑞「原來是3胞胎」！

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面