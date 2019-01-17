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影／網友神預言！台南虐童20歲姨頭髮漂染太奇特　引注目嗆「再看挖眼」

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▲▼發孕照甜笑❤！表姊轉頭「虐死1歲女童」去唱歌　黑暗過去被起底。（圖／翻攝臉書）

▲台南涉嫌虐童的20歲堂姊遭起底。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台南1歲女嬰虐死案，17歲未婚媽媽與其堂姊、堂姊夫及李姓男子移送少年法庭裁定收容，怒炸的網友紛紛灌爆她們的臉書，甚至還有網友爆料這4人的惡形惡狀。

《爆料公社》網站發文透露，有網友私訊透露這位17歲媽媽堂姊，之前曾跟男友去金門玩，因為堂姊的髮色染的很奇特，金門在地朋友多看了一眼後就被嗆「再看把妳眼睛挖出來」。

▲▼網友爆料17歲媽媽的堂姊惡形惡狀。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼網友爆料17歲媽媽的堂姊惡形惡狀。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼網友爆料17歲媽媽的堂姊惡形惡狀。（圖／翻攝爆料公社）

金門在地人聽到後傻眼，直接隨口說「不要哪天看到妳們這些瘋子上新聞，結果真的上了...好神！」網友透露，在金門看到的時候也是一樣，她們都在吃東西，女童哭鬧都不管，還對女童說「再叫等等打死妳...」相當惡質，如今真的在電視上看到她們，網友也說「那天如果是遇到我們，就不是這樣了」。

警方調查，女童的身軀癱軟、呼吸微弱，送院搶救仍不治死亡，南檢解剖指女童的頭部前後大面積顱內出血，全身瘀傷，遭受嚴重施暴，死狀慘不忍睹；而搜索年輕媽媽的住處中找出4項刑具，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人。她供稱，女兒晚上哭鬧，打了比較好睡，同居4人有時會抓起工具輪流打到睡著。

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關鍵字：台南虐童,爆料公社

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