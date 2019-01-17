小琉球4天3夜爽玩！4米蟲裝可憐「賴帳17320元」　民宿老闆還沒拿到錢

▲４人去年到小琉球旅遊卻賴帳。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

台南虐死案引起公憤，17歲狠母遭移送少年法庭裁定收容，而聯手施暴的堂姊、堂姊夫及李姓男友人凌晨聲押獲准，結果深夜又爆出4人去年10月底到小琉球旅遊，積欠上萬元，讓民宿老闆催繳了兩個多月未果，氣得上網找人。

網友私訊爆料公社，表示前陣子看到朋友在找人，說是一群人到小琉球玩4天3夜，卻一直拖欠住宿費，沒想到昨天看到虐童事件的照片，才發現根本是同一團人，最後也確認，這張旅遊合照的4人，「就是當事人。」

▲▼民宿老闆與李男對話截圖。

民宿老闆表示，這4人連吃3天烤肉，玩海底玻璃船，卻在回去前一晚謊稱錢被偷了，同行3人也一起說謊，根本早有預謀，還掛保證要回台南會匯款還錢；無奈的是，他不斷催繳就是討不到債務，聯絡相關朋友才得知，「原來他們四處跟親朋好有借錢，到處騙錢，已經不是第一次了！」

截圖中可見，一行人全部花費共2萬320元，他們回到台南後，李男先是匯款3千，而後就是各種藉口推託，一下說要包車到外縣市，一下無奈表示，「我這陣子的事情真的很多，所以很多事都沒辦法如期處理。」

就在老闆被已讀不回一個禮拜，實在忍無可忍、決定寄存證信函時，他又有藉口了，裝可憐回「抱歉，我不是故意不回的，能否再給我一個禮拜的時間，我有去辦貸款，大概還需要一個禮拜的工作天。」不過最後結局仍是無解。

網友們紛紛回應，「欠錢又到處借錢的人差不多都這鳥樣...看多了，2萬都付不出來還敢去玩，吃好穿好玩好笑鼠人，我房間在地上懶的撿的錢都不只2萬」、「把小孩虐到死還有臉玩，還壯闊X你們4個怎麼沒被車撞死」、「記得順便再告一筆」、「很惡劣的渣」。