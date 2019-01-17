輾爆60kg巨蟒斷三截！台鐵司機下車傻住　雙人崩潰抬屍下山

▲網紋蟒不幸遭工程維修車輾過，等車停下時已經三截死亡。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，下同）

記者柯沛辰、曹悅華／綜合報導

台鐵一名維修車司機17日凌晨進行例行巡軌，不料1點30分行經南迴線枋山段，意外輾斃一條4.2公尺長的網紋蟒，當場嚇壞。事後，巨蟒雖已斷成三截慘死，但因為最粗直徑有17公分、重量超過60公斤，讓抬蛇屍下山的工作人員大呼吃不消。

維修車司機向《ETtoday新聞雲》回憶，表示他當下時速約25公里，後來驚覺「列車怪怪的」好像輾到東西，下車查看才發現一條斷成三截的巨蟒，分別被從頭部、腹部兩處斬斷，粗度相當於成人小腿，「這是我撞過最長的蛇，不想再遇到一次了。」

▲這條網紋蟒不僅長約4.2公尺，粗度更相當於成人小腿。

當時其他工作人員瞠目結舌，花了一番功夫把蛇屍裝袋準備抬下山，但因為重約60至70公斤，所以即便兩個大漢齊心協力，也忍不住喊重。

台鐵表示，南迴部分路段位在深山，本來就人跡罕至、有不少野生動物出沒，所以過去除了蛇以外，山羊、牛、鳥等都曾意外橫屍鐵道，不過這麼巨大的蛇確實是第一次見到。

▲在場其他工作人員看到也是嘖嘖稱奇。

據了解，蛇屍被帶回工班後，經測量確切為4.2公尺，連從業10多年的工作人員都沒看過，直呼不可思議。不過，台灣本土並沒有這種巨蟒，懷疑是遭人棄養。

照片曝光後，在臉書社團「不正常兩棲爬行動物貼圖區 」掀起熱烈討論，還有許多人表示曾聽說台灣南部有「大蟒蛇」的傳言，但有專業網友與學者看法如出一轍，認為分佈於印尼、柬埔寨與菲律賓等地區的「網紋蟒」是外來種，所以人工飼養、棄養可能性較高。