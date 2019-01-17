惹到大魔王！黑衣男堵路猛踹車　下秒遭輾到車底狂求饒

大陸中心／綜合報導

踹車也要看主人！近日一段影片在網路上引起熱議，一名男子疑似在路上與一輛廂型車發生糾紛，雙方當場在眾目睽睽之下對質，身穿黑衣的男子因情緒控管不佳，竟出腳往車就是一陣猛踢，不過車駕駛也不是省油的燈，下一秒往前爆衝，輾的男子措手不及，眾人更被這一幕嚇歪。

大陸某地日前發生一起街頭爭執，雖然事件稀鬆平常，但發展卻讓人相當傻眼。一名黑衣男與廂型車駕駛生衝突，兩人在大中央進行對質，誰也不讓誰，氣氛十分火爆，隨後男子先發制人，左腳一伸就是往車子保險桿猛踢，這舉動徹底惹惱車駕駛，理智線一斷、油門一踩便直直衝向前方的黑衣男。

▼黑衣男伸腳猛踹廂型車。（圖／翻攝自YouTube）

▼下秒駕駛踩足油門衝向他。（圖／翻攝自YouTube）

黑衣男直接被壓在車底，至少拖行了2公尺，所幸黑衣男安然無恙，不過精神似乎承受不小驚嚇，神情驚恐的頻頻揮手求饒，圍觀群眾則紛紛跑向前查看男子有無大礙。

▼黑衣男被壓在車底。（圖／翻攝自YouTube）

這起事故正由當地警方調查肇事責任中，不過根據曝光畫面，許多人都覺得是男子咎由自取，紛紛留言「駕駛太快停下來了」、「應該再多輾100公尺」、「再踢啊，一路送你上西天」、「不知道天高地厚的下場」、「是載對誰耍流氓」、「看到結局我就放心了」、「小故事大道理，做人別太超過」。不過也有不少網友關心男子的傷勢，後續消息有待官方說明。