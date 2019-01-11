快訊／毒友搭小黃遭攔查　警開3槍逮1嫌　1嫌趁隙搶車逃

▲新莊2毒友搭小黃遭攔檢，陳嫌攜安非他命遭逮，吳嫌搶警車逃逸。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市新莊區環中路2段一處大樓旁，10日晚間11時許，一輛小黃載客違規迴轉，遭巡邏員警攔查，眼尖警發現後座乘客怪異便喝令下車受檢，36歲的陳姓嫌犯下車時掉落一包安非他命，被警方當場攔查，另一名32歲的吳姓嫌犯，下車後趁隙搶了一部警用摩托車逃走，警方開3槍攔阻並駕車尾隨，但仍被吳嫌逃跑。

警方表示，10日晚間11時許，一名馬姓計程車司機駕車載著陳嫌及吳嫌，行經新莊區環中路二段，由於未依號誌違規右轉，被轄區中平派出所巡邏員警發現，便驅車鳴笛上前攔查，眼尖員警發現後坐乘客神情有異，立即請2人下車配合攔查，這時吳嫌丟了一包疑似毒品的包裝袋到車內，並搖上車窗，2人堅持不下車，員警立即呼叫快打部隊到場支援。

2嫌見快打部隊到場後，陳嫌佯裝配合下車受檢，並出示身分證件給警方，正當陳嫌下車時，吳嫌卻趁隙下車，且搶奪警用機車逃逸，員警為了攔阻吳嫌對空鳴3槍，吳嫌仍騎車逃逸。經過警方追捕，從新樹路追到樹林區大安路，仍被狡猾的吳嫌給逃脫。

▲▼鑑識人員採集計程車上的指紋，並搜查有無遭丟棄的毒品。（圖／記者趙永博攝）



馬姓司機向記者表示，警察將他攔下後，看到後座2名乘客眼神有異，便請後座乘客下車配合臨檢，想不到乘客真的有問題。2名乘客當時堅決不開門下車，其中有員警看到吳嫌丟出一包東西到車上，所以很堅持要吳嫌下車，吳嫌拒不下車。員警呼叫快打警力支援，才讓2嫌下車，沒想到吳嫌趁隙搶奪到場支援的警用摩托車後，才聽到警方開槍。

警方調查發現，陳嫌被士林地檢署因傷害案件未到案而通緝，且有毒品前科；吳嫌則有傷害、詐欺、毒品、槍砲等前科，2人都是遭警方列管的毒品人口。

警方在現場逮捕到陳姓犯嫌，在他身上起獲一包總重18公克的安非他命，當場帶回派出所偵訊，訊後將依毒品及妨害公務等罪名移送法辦。馬姓司機也一併和員警開著計程車回到派出所製作筆錄，而另一名吳姓犯嫌，警方目前已經鎖定身分及逃逸方向，轄區警力正全力追緝中。

▲警方開槍後留下的彈殼。（圖／記者趙永博攝）



▲陳嫌遭警方移送至新莊偵查隊偵訊。（圖／記者趙永博攝）



▲陳嫌攜帶的安非他命被警方查獲，總重達18公克。（圖／記者趙永博翻攝）