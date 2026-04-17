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社會 社會焦點 保障人權

想幫重障兒換電梯房　媽媽投資被騙600萬

彭小姐在丈夫過世後一人拉拔一對兒女長大，照顧重障的兒子。（圖／本刊攝影組）

▲彭小姐在丈夫過世後一人拉拔一對兒女長大，照顧重障的兒子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

唐氏症基金會上月響應世界唐氏症日，首次跨界與北港朝天宮合作，請來媽祖鑾轎，將媽祖鑾轎架高1.5公尺，讓平時乘坐輪椅的身障患者，也能鑽轎底受庇佑。台電退休的彭小姐，在教養院志工的協助下，帶患有重度自閉症與腦性麻痺兒子開心鑽轎底。彭小姐聊天時透露為減輕兒子每次上下樓的大問題，想將存了半輩子的退休金拿出，把原本的老公寓換成電梯華廈，卻誤入詐團圈套，因此遭詐600萬。

彭小姐推著兒子一起鑽轎底，事後她也開心表示，第一次體驗這樣的活動，真的非常感謝基金會。（圖／唐氏症基金會提供）

▲彭小姐推著兒子一起鑽轎底，事後她也開心表示，第一次體驗這樣的活動，真的非常感謝基金會。

回憶起自己一個人將年幼的孩子拉拔長大，彭小姐忍不住紅了眼眶。她表示，丈夫在兒子1歲3個月、女兒3歲2個月時因故離去，留下她們母子3人，但命運卻沒有放過他們，兒子在一次感冒時，因病毒侵入腦部惡化成腦炎，歷經45天與死神拔河後搶回一命，卻有嚴重後遺症，原本活潑可愛的兒子突然開始無法翻身說話，並出現癲癇症狀，日常生活全要有人在旁協助，傾家蕩產找遍所有中西醫名醫，連針灸、氣功全部試過，兒子仍未有好轉跡象。

彭小姐說，當時為了撐起家，照顧2個年幼的孩子，工作家庭蠟燭兩頭燒的她，儘管曾多次冒出不然就一起算了的念頭，但回頭看見身旁2個孩子，又想著孩子何其無辜，最終還是咬牙撐了下來。她說，「我不能生病，我沒有生病的權利，也沒有休息的資格」，一次她不慎落枕，連轉頭餵兒子都無法，急到差點哭出來，所幸在醫師的指導下，在肩膀貼上暖暖包才稍微讓自己可以轉頭活動。

彭小姐去年扶兒子回家的過程中，不慎與兒子一起從樓梯摔落，因此萌生想換住電梯華廈的念頭，卻因此遭詐600萬元。（圖／本刊攝影組）

▲彭小姐去年扶兒子回家的過程中，不慎與兒子一起從樓梯摔落，因此萌生想換住電梯華廈的念頭，卻因此遭詐600萬元。

只是隨著年歲漸長，體力已不像從前，母子3人住在一棟老舊公寓內，每一次帶兒子出門復健，光是上下樓梯無異於打仗般艱難，去年過年返家時2人還曾一起從樓梯上摔下，讓她一直想讓將打拼大半輩子存下來的退休金，拿去換一棟有電梯的華廈。一次在做志工的活動中，相關照片被放上臉書，一名同樣以「家長」自稱的人前來私訊搭訕，表示理解她的擔憂與處境，更覺得她是一個相當有愛心的人，決定介紹她一個「虛擬貨幣」的投資項目，且「只告訴他一人」。

彭小姐懊惱的表示，當時沒有能力判斷對方所說到底是真的還是假的，聽信對方所說全是真的，一步一步跟著對方的指示下載APP，於BitAsset上購買泰達幣，前後與車手面交將近600萬元，原本看著手機上的APP每日增長的數字，讓彭小姐一度以為真的有機會能換進電梯華廈，方便兒子日後進出，直到後續想將收益領出，卻被對方百般推辭，這才恍然大悟驚覺遭詐。

在發覺遭詐後，彭小姐也緊急向北市警局文二分局派出所求助報案，儘管後續逮獲2名面交車手，其中一名車手遭當場逮獲，因此面交的10萬元有順利追回，但另一名被她交付150萬元的車手，於調解庭時表示欲以5萬元和她和解，當場遭拒，雙方調解無果後，也將以司法程序進行。儘管知道退休金追回來的希望不大，但能拿多少回來算多少，她無奈的表示，「我真的只是想換個電梯大樓，想讓兒子能方便進出而已」。

如今已將近70歲的她，看著兒子與往後的生活也不免發苦，但彭小姐去也樂天的表示，她常去的中台禪寺師父安慰她，告訴她他家人也遇到詐騙，被騙的金額是她的2倍，真的遇到了就好好面對、處理，讓她終於也釋懷不少，「現在就走一步算一步吧，只能以房養老，而兒子屆時只能靠政府照顧了」。

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