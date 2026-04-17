逛台大商圈闖紅燈！嬤慘被商務車撞死　愛孫目擊：我來不及拉

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在16日晚上7時許，在羅斯福路3段、辛亥路1段交叉口，當時帶著孫子準備返家的阿嬤，在燈號變化之際突然衝上斑馬線，遭百萬級的商務車撞上，送醫搶救後不治身亡，這也是北市2026年以來發生的第14起死亡車禍。

警方調查，82歲的謝姓阿嬤在16日晚上7時許，帶著20歲的孫子逛街後準備回家，行經北市中正區羅斯福路3段與辛亥路1段交叉口，卻被62歲游姓男子駕駛的商務車撞上，謝姓阿嬤送醫搶救，但最後仍宣告不治。

▲北市中正區發生死亡車禍，82歲婦人闖紅燈（紅圈）遭撞身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時因為燈號轉換，阿嬤迫不及待想衝過斑馬線，但是卻來不及才遭遇死劫，事後也針對游姓駕駛進行酒測，酒測結果為0，但是仍遭警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據悉，當時阿嬤與孫子準備要回家，但是卻發生意外，家屬得知噩耗之後也趕往派出所，表示當時兩人到台大商圈附近逛街，準備要搭公車返回文山住處，孫子也表示，燈號轉換之際，阿嬤衝出去來不及拉，才發生憾事。

據了解，北市在2026年開始，已經陸續發生多起死亡車禍，根據統計資料顯示，從2026年元月開始，至4月16日，就發生14起死亡車禍，也呼籲用路人應格外小心，並注意行車安全。