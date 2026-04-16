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快訊／4連霸女議員又出事！涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

▲▼柯文哲擔任台北市長時的市府勞動局女局長陳信瑜，被起訴涉詐領特別費與洩露勞檢資料，到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前柯文哲市府勞動局局長陳信瑜遭檢調搜索約談。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在柯文哲市府出任勞動局長的前高雄市議員陳信瑜，驚爆議員任內涉詐領助理費，檢調查出她在議員期間疑以人頭助理等手法，浮報費用逾500萬元，昨（15）日兵分多路約談到案，晚間複訊後，檢方諭令陳女40萬元交保，其夫則以10萬元交保，全案持續擴大追查。

檢調指出，陳信瑜曾任高雄市議員4屆、長達14年（前鎮、小港區），2018年挑戰5連霸失利後轉戰北市政壇，2020年獲延攬出任台北市勞動局長。不過她任內風波不斷，2022年間因特別費疑涉不實遭搜索約談，隨後請辭下台，2023年更遭依洩密罪及貪污罪起訴，目前案件仍在法院審理。

沉寂一段時間後，陳信瑜近期重返高雄政壇，宣布投入前鎮、小港區市議員選戰，並於本月11日高調成立競選辦公室，未料隨即遭檢調盯上。調查局北機組報請高雄地檢署指揮偵辦，鎖定她過去議員任內的助理費流向。

據了解，辦案人員已傳喚多名助理與疑似人頭到案釐清，掌握相關金流與證詞後，認定涉詐金額至少超過500萬元。由於證據已初步鞏固，檢調此次未大規模搜索，改採低調約談策略，直搗核心人物。

檢方複訊後認為兩人涉案情節尚待釐清，但無羈押必要，諭令陳信瑜40萬元交保、丈夫10萬元交保，隨著選戰升溫，案件是否衝擊其復出之路，備受外界關注。

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